Primo piano Augusta, nuotatori nel golfo Xifonio: si ripete la traversata simbolo di fede e denuncia di

AUGUSTA – La fede, l’amore per il mare e l’impegno civile si sono fusi ancora una volta nel corso della 15ª traversata a nuoto del golfo Xifonio, che si è svolta ieri, come da tradizione, nel giorno dedicato alla Madonna del Carmelo. Un appuntamento ormai radicato nella comunità, capace di unire sport, devozione e sensibilizzazione ambientale.

A rinnovare l’iniziativa, un comitato di concittadini che nel comunicato diffuso a margine dell’evento ha sottolineato con forza il valore simbolico della traversata: “Ci siamo ritrovati ancora una volta uniti in questa splendida impresa collettiva… è un atto di fede, di amore per la nostra città e di impegno civile”.

Il percorso di circa 1,6 chilometri ha preso il via poco dopo mezzogiorno dalla spiaggetta “delle Grazie”, sul lato di levante dell’Isola, con i nuotatori accompagnati da canoe, barche, supportati dalla Guardia costiera ausiliaria, fino all’arrivo presso gli stabilimenti elioterapici della Marina militare, in prossimità di Punta Izzo.

Anche quest’anno i promotori hanno voluto lanciare un chiaro appello civico, come si legge ancora nel comunicato: “Lo facciamo nel giorno della Madonna del Carmelo, a lei affidiamo le nostre famiglie, i nostri sogni a questa nostra Augusta, ferita ma viva”. Un’affermazione che racchiude il sentimento di appartenenza e speranza che muove questa iniziativa, profondamente legata alle tradizioni religiose e alla memoria collettiva.

La denuncia, tuttavia, è esplicita: “Nuotare in questo golfo è anche un modo per richiamare l’attenzione sulla sua condizione, sul rispetto che il nostro territorio merita, chiediamo fortemente aggiornamenti sulla realizzazione del depuratore. Siamo stanchi e lo chiediamo a gran voce”.

Come riportato da La Gazzetta Augustana.it lo scorso gennaio, a seguito della conferenza organizzata a palazzo di città dal Rotary club Augusta, il commissario unico nazionale per la depurazione, Fabio Fatuzzo, in carica da poco meno di due anni, ha fissato le tappe per la realizzazione dell’impianto di depurazione dei reflui civili e del relativo collettamento fognario cittadino, indicando come obiettivo plausibile l’anno 2028. I tempi stimati per la realizzazione dei lavori sono tra i 24 e i 26 mesi, una volta conclusa la fase di affidamento dell’appalto, con la pubblicazione della gara europea che sarebbe ormai prossima. L’opera, finanziata con fondi del ministero dell’Ambiente, servirà l’utenza dell’agglomerato Augusta-Brucoli, contribuendo alla chiusura della procedura d’infrazione europea in atto da una decina d’anni.

La nota del comitato promotore della traversata a nuoto si conclude con un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai sostenitori: “Grazie a tutti voi che partecipate, giovani e meno giovani, uomini e donne, sportivi e volontari… Che questa traversata sia un simbolo di unità, di fede e di speranza. Che sia un richiamo alla responsabilità, per tutti. Augusta merita di più. E oggi, insieme, lo stiamo dimostrando”.