Primo piano Formula X Racing, un pilota augustano in gara sul circuito dell’autodromo di Monza di

AUGUSTA – La Formula X farà tappa nel weekend all’Autodromo nazionale di Monza, il celebre tempio tricolore della Formula 1 che quest’anno compie un secolo. Sabato 29 e domenica 30 ottobre si svolgerà infatti l’ultimo “Formula X racing weekend” stagionale che vede ben 18 gare con 12 serie coinvolte e ben 285 piloti iscritti, e scenderà in pista anche il pilota augustano Camillo Centamore.

Centamore darà battaglia agli altri 34 colleghi nella griglia di partenza della Formula class junior, il sabato nelle due sessioni di qualifiche e la domenica in un doppio round di 18 minuti. In questa serie, i piloti sono suddivisi tra le classi Platinum, Gold e Silver.

È un buon momento per il pilota augustano, che torna sul circuito di Monza dopo vent’anni. Nello scorso weekend, sulla pista di Racalmuto (Agrigento), all’autodromo Valle dei Templi, ha dominato la penultima tappa del campionato regionale formula junior “Rfr Trophy” (vedi foto di copertina). Dopo alcuni problemi tecnici al cambio in occasione delle qualifiche, a bordo della sua Corsini, Centamore ha conquistato il doppio successo nella gara 1 (vinta nonostante un danno al piantone del volante) e nella gara 2.

“Spero di far bene a Monza, adesso siamo davvero pronti per un buon risultato – ci riferisce Camillo Centamore – So che c’è da lavorare tanto per arrivare ai livelli alti del campionato italiano. Ringrazio il mio manager Giovanni Grasso che, grazie alla vittoria del campionato regionale dello scorso anno, è riuscito a garantirmi la copertura dell’iscrizione, che non ha un importo indifferente. Adesso ci vuole una spinta di tutti per far bene, della famiglia e degli amici, tra cui il mio amico Gianfranco Fiasco, che mi seguirà a Monza“.