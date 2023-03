Primo piano Gp provinciale di corsa, soddisfazioni augustane ad Avola grazie al solito Carpinteri e a due promesse di

AUGUSTA – Nella domenica del 12 marzo, diversi podisti augustani protagonisti ad Avola, dove si è svolta la seconda edizione della “Cross Exclusive“, valevole come seconda prova del Grand prix provinciale di corsa. Un percorso da 1,6 km teatro, appena due settimana fa, del campionato regionale di corsa campestre.

Centotrentacinque i podisti al traguardo della batteria più partecipata, riservata a over 55, donne e allievi, sulla distanza di 4,8 km. L’Augusta sportiva in evidenza grazie a un atleta di grande esperienza e a due giovani.

Il “solito” Franco Carpinteri, master 55 della Megara Running, con il tempo di 17’42” è arrivato 2° assoluto, salendo ancora sul podio di una prova del campionato provinciale dopo la vittoria in apertura a Rosolini. Nella stessa batteria ottimi i piazzamenti degli allievi dell’Atletica Augusta (nella foto di copertina), segnatamente Federico Coco, 7° assoluto con il tempo di 19’36” e Giorgia Messina, giunta 2ª tra le donne. Completano il quadro dei partecipanti in gara per l’Atletica Augusta i master 55 Roberto Argentino, Antonella Lo Porto e i master 60 Vincenzo Di Domenico e Rosario Caramagno.

Sono stati invece settantatré i podisti nella batteria riservata agli uomini fino ai master 50 sulla distanza di 6,4 km. Prestazioni incoraggianti per il master 45 Massimo Carrabino (Megara Running) e i master 50 Orazio Lancia e Sergio Lombardo (Atletica Augusta), quest’ultimo alla prima esperienza agonistica.

Tra i prossimi impegni di spicco per gli atleti augustani, si annoverano la partecipazione di Samuel Baudo con i colori della Megara Running alla Maratona di Roma e di diversi podisti dell’Atletica Augusta alla 50ª “Stramilano”, storica mezza maratona, entrambe le manifestazioni in programma domenica 19 marzo.