Primo piano GpSpeed regional trophy, Centamore vince a Favara dopo incidente choc al debutto di

AUGUSTA – Successo augustano all’autodromo “Concordia” di Favara (Agrigento) nella seconda prova stagionale del “GpSpeed regional trophy”, campionato siciliano riservato alle formula junior, organizzato dal team manager della scuderia Rfr Racing, Giovanni Grasso.

Domenica scorsa il pilota augustano Camillo Centamore a bordo della sua Corsini ha vinto la classifica finale, dopo aver recuperato in tempi strettissimi da un incidente choc che lo ha coinvolto, appena due settimane prima, nella prova d’apertura sul circuito “Valle dei Templi” di Racalmuto (Agrigento).

Un contatto di gara a circa 140 km/h con testacoda lo aveva infatti costretto al ritiro, ritrovandosi traumi a una spalla e alla schiena nonché la monoposto gravemente danneggiata.

Tornato subito a bordo della rimaneggiata Corsini a Favara, Centamore ha ottenuto la pole position per 4 centesimi di secondo, si è piazzato al secondo posto in gara 1 e ha vinto la decisiva gara 2 superando la monoposto in testa all’ultimo giro con un attacco a sorpresa.

“È stata una giornata veramente difficile per me, sia psicologicamente che fisicamente, ma ora posso dire che sono state due gare bellissime, che significano molto – confida Centamore a La Gazzetta Augustana.it – Dopo il brutto incidente di quindici giorni prima, nemmeno io pensavo di poter tornare in pista così rapidamente e al top. Il campionato si è livellato tantissimo, siamo ormai in quattro a giocarci la vittoria in ogni gara, ed è un bene per la categoria“.

Considerata l’eccezionalità del pronto ritorno in pista, il pilota sottolinea la gratitudine a chi gli ha consentito di battere timori e pronostici: “Voglio ringraziare il mio carrozziere di fiducia Gianfranco Fiasco, l’attività di Carlentini che mi ha rifornito dei pezzi necessari in pochissimo tempo, Francesco Giangrande che è rimasto con me in officina a sistemare la macchina nel migliore dei modi, e la mia famiglia che, dopo l’incidente, non mi ha chiesto di mollare e anzi mi ha sostenuto“.