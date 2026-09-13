Primo piano Grave incidente stradale per Andrea Breci, ore di apprensione ad Augusta e nel mondo arbitrale di

AUGUSTA – Sono gravi le condizioni di Andrea Breci, 38enne augustano, osservatore arbitrale della sezione Aia di Siracusa, rimasto coinvolto ieri, sabato 12 settembre, in un incidente stradale nel territorio ennese mentre si stava recando al raduno degli osservatori del Comitato regionale arbitri della Sicilia.

Breci è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Marco” di Catania (nella foto di repertorio in copertina), dove è stato trasferito dopo il sinistro. Secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore, le sue condizioni restano serie. Al momento non risultano divulgati bollettini medici ufficiali con ulteriori dettagli sulla prognosi.

A confermare la gravità dell’accaduto è stata oggi anche l’Associazione italiana arbitri (Aia), con un comunicato pubblicato sul proprio sito nazionale. La notizia, appresa mentre erano in corso ad Enna la consulta regionale e le attività tecniche dedicate agli osservatori, ha portato alla immediata interruzione del raduno. Una decisione assunta, rende noto l’Aia, dopo che ai presenti era stata comunicata la gravità di quanto accaduto.

Attorno al trentottenne augustano e alla sua famiglia si è stretta in queste ore l’intera comunità arbitrale. Il Comitato nazionale Aia, il movimento arbitrale siciliano e l’Associazione nel suo complesso hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza, auspicando che Breci possa superare questo momento critico.

Un messaggio è arrivato anche dal presidente della sezione Aia di Siracusa, Alessio Boscarino, che ha manifestato la vicinanza dell’intera sezione aretusea: “Andrea sta lottando con tutte le sue forze – ha dichiarato – per tornare a sorridere insieme a noi“.

In attesa di ulteriori informazioni sulle sue condizioni, da Augusta, come dal mondo arbitrale, continuano ad arrivare messaggi di sostegno e vicinanza al trentottenne e alla sua famiglia.