I misteri della seduta spiritica sul sequestro Moro

Astrologia, cartomanzia, lettura dei tarocchi sono discipline che non hanno fondamento scientifico, e vengono irrise soprattutto da chi si nutre di fatti, prove e considerazioni concrete. Ma ci sono episodi storici, tra leggende e mezze verità, che hanno fatto emergere come perfino la classe dirigente del Paese, pur non ammettendolo mai, avrebbe fatto ricorso a tali credenze per individuare soluzioni importanti.

La discussione su quanto l’astrologia, o la magia, possano aver influenzato il mondo della politica appartiene a quelle voci di corridoio talvolta rimbalzate dalla cronaca all’attenzione pubblica. È possibile affermare che in un passato non troppo lontano esponenti di partiti politici in vista abbiano fatto ricorso a sedute spiritiche, su questioni cruciali per l’Italia.

Un celebre caso su tutti, quello in cui accademici vicini alla politica si cimentarono, forse per gioco, nell’occulto: la “seduta spiritica” per ottenere rivelazioni sul sequestro Moro, a cui parteciparono l’allora giovane professore universitario Romano Prodi (premier vent’anni dopo) e altri accademici.

La seduta spiritica sul sequestro Moro

Della vicenda si sa che Prodi avrebbe raccontato a un alto funzionario della Dc che, grazie a una seduta spiritica, aveva ricevuto gli indizi “Viterbo”, “Bolsena”, “Gradoli” in merito al covo dove era detenuto Aldo Moro, a due settimane dal sequestro da parte delle Brigate rosse.

Prodi e alcuni suoi colleghi (molti arrivati poi ai vertici delle istituzioni) erano stati invitati a trascorrere una domenica in campagna a Zappolino, un comune del Bolognese. Era il 2 aprile 1978. A causa del brutto tempo, gli ospiti si sarebbero ritrovati in casa a fare la seduta spiritica, e, con il sistema del piattino, avrebbero evocato le anime a cui rivolgere domande, tra cui quella sul luogo di detenzione di Moro.

Anche se è difficile credere che tarocchi, astrologia e magia e tanto meno una seduta spiritica abbiano potuto incuriosire menti così raffinate, eppure la versione della seduta spiritica venne confermata anche negli interrogatori giudiziari che seguirono.

Tra conferme ufficiali e dubbi irrisolti

I dodici presenti confermarono in una lettera firmata nel 1981 che, seppure scettici nei confronti di discipline come i tarocchi, l’astrologia e la cartomanzia, videro il piattino muoversi da solo. L’aspetto curioso sta nel fatto che gli investigatori pensarono a un comune, vicino Viterbo, ma solo qualche settimana dopo si ricollegò a una via della capitale, via Gradoli appunto, quando le forze dell’ordine scoprirono per un caso fortuito l’appartamento di una delle menti del sequestro. Una scoperta che avrebbe lasciato interdetti Prodi e i suoi compagni di “seduta parapsicologica” (così la definirono i protagonisti).

Dopo 42 anni e due commissioni d’inchiesta parlamentare sul caso Moro, non si è addivenuti a ulteriori chiarimenti sulla singolare vicenda, ma resta il dubbio che qualcuno dei soggetti coinvolti nella presunta seduta spiritica potesse aver ricevuto la preziosa informazione per altre vie, magari meno esoteriche.

