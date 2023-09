Hobby & Hi-Tech Illuminazione domestica, l’innovazione passa per i lampadari di design Fontana Arte di

In un ambiente residenziale, dal monolocale, al piccolo appartamento, alla grande villa, l’illuminazione svolge un ruolo fondamentale, sia per quanto riguarda la funzionalità, sia per l’aspetto estetico e stilistico. Ciò significa che la scelta sia dei punti luce che del tipo di lampadario o di lampada richiede la massima attenzione.

A questo proposito, vere e proprie icone del Made in Italy sono i lampadari Fontana Arte che si distinguono per la bellezza delle linee e per la tecnologia innovativa, tanto da essere rinomati e apprezzati in tutto il mondo. Una lampada di design, soprattutto se creata da un marchio prestigioso, non svolge una semplice funzione illuminante, ma valorizza e mette in risalto l’intero ambiente abitativo.

Fontana Arte fin dalla prima metà del Novecento realizza oggetti prestigiosi e unici, firmati dai grandi nomi del design italiano e internazionale. Attualmente, il catalogo del celebre brand include sia i modelli iconici, sia le nuove versioni, frutto di un continuo lavoro di ricerca e di progettazione.

A questo proposito, è bene ricordare che al giorno d’oggi è possibile trovare un’ampia varietà di lampadari di design Fontana Arte anche online, rivolgendosi a portali e-commerce come Animosi, sito specializzato nella vendita di prodotti per l’illuminazione dei migliori brand del settore.

Vetro e luce per arredare la casa con creatività

Le collezioni di lampade di Fontana Arte rappresentano il punto di incontro tra la luce e il vetro, e si inseriscono perfettamente in qualsiasi tipo di ambiente, classico o moderno. Sono passati diversi decenni dall’epoca in cui Giò Ponti realizzò Bilia, la splendida lampada costituita da un cono metallico sulla cui sommità sembra stare in equilibrio la sfera che racchiude la luce.

La storica lampada d’autore è ancora un pezzo forte del brand, e nel corso del tempo si è arricchita di nuove varianti, grazie all’uso dei colori e di materiali metallici diversi, dall’ottone, al rame, al nickel.

Ancora oggi, il marchio propone in particolare bellissime lampade da tavolo, da collocare in ufficio, sulla scrivania, sulla postazione di lavoro organizzata nella propria casa, ma anche sul tavolino del salotto, sul comodino accanto al letto, nell’angolo dedicato alla lettura o al relax.

Come scegliere e dove collocare le lampade di Fontana Arte

L’originalità è la caratteristica principale per queste lampade, che sicuramente non possono mancare nella casa di chi ama il design italiano. Semplice ma suggestiva è la lampada Uovo, la cui forma ovoidale e minimalista è un vero simbolo di perfezione, naturale e incomparabile. Questa lampada, e più in generale le lampade da tavolo in vetro di Fontana Arte, è ideale per creare un angolo d’atmosfera in soggiorno, per diffondere una luce delicata in camera da letto e per rischiarare la scrivania con eleganza e leggerezza.

Realizzata in vetro soffiato e cristallo, la lampada Parola è un’altra celebre creazione del brand, dalla luce regolabile tramite interruttore dimmer. Disponibile nelle versioni da tavolo e da parete, questa lampada è molto decorativa e, allo stesso tempo, diffonde una luce armoniosa e piacevole, che ognuno può regolare in base alle preferenze personali.

Preziosa e affascinante, la lampada Equatore di Fontana Arte è una rivisitazione moderna, per non dire futurista, di un classico abat-jour. Anche in questo caso, i materiali essenziali ma preziosi, metallo e vetro, creano un effetto di diffusione e riflesso della luce in grado di valorizzare l’ambiente con raffinatezza.

Queste sono solo alcune tra le lampade disponibili in catalogo, che possono essere acquistate direttamente online, scegliendo la colorazione e la versione preferita e usufruendo di promozioni e prezzi speciali.

Lampade create per dare valore alla casa

Le lampade realizzate da questo brand aggiungono sempre alla casa una nota di eleganza in più, e si adattano anche ad un contesto semplice, rustico o minimalista.

La presenza di una lampada di design, infatti, è un dettaglio di stile che impreziosisce e personalizza l’ambiente abitativo, in merito all’equilibrio delle forme e alla diffusione equilibrata della luce.

