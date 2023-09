Primo piano Augusta, prosegue il senso unico alternato in via Sancho Landogna di

AUGUSTA – Proseguono i lavori stradali su cavi elettrici in via Sancho Landogna, frequentata arteria urbana che collega la Borgata (corso Sicilia) a Monte Tauro (contrada Pezzagrande) tramite cavalcaferrovia.

Ad oggi, in un tratto di alcune decine di metri, sono ancora in funzione i semafori per il senso unico alternato (vedi foto di copertina, del 23 settembre).

Scaduta la regolamentazione temporanea dall’11 al 27 settembre, con una nuova ordinanza di polizia municipale è stata concessa la proroga alla ditta esecutrice dei lavori, per conto di Enel, che autorizza il restringimento della carreggiata.

La nuova scadenza è lunedì 16 ottobre prossimo, “ovvero a fine lavori” come si legge nell’ordinanza.