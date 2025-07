Primo piano Incendio Ecomac di Augusta, sbotta assessore regionale Colianni: “Inaccettabile per la salute e l’ambiente” di

AUGUSTA – “Quanto accaduto all’impianto Ecomac di Augusta è ovviamente inaccettabile per la salute dei cittadini e per l’ambiente circostante. Sarò presente sul posto molto presto“. Lo dichiara l’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, intervenendo sull’incendio divampato quarantotto ore fa nel deposito di rifiuti plastici dell’impianto di trattamento rifiuti differenziati in contrada San Cusumano.

“Sono stato informato che la quarta commissione parlamentare, presieduta dall’onorevole Carta, si riunirà ad Augusta nelle prossime settimane per un sopralluogo direttamente nei luoghi interessati dall’incendio, e io stesso incontrerò sindaci e istituzioni della provincia di Siracusa – aggiunge l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, in carica da poco meno di tre mesi – al fine di comprendere come potenziare i controlli sugli impianti di trattamento rifiuti nell’intero contesto regionale, con particolare attenzione a quella provincia“.

“Inoltre, chiederò al governo nazionale di intervenire con regole più severe e sulla prevenzione degli incendi – annuncia Colianni – È indispensabile evitare che simili accadimenti possano continuare a danneggiare i cittadini e i territori. Su questo fronte confermo fin da ora la mia disponibilità al presidente della quarta commissione a intraprendere un’azione concreta, politica e istituzionale, fondata sulla presenza, sulla vicinanza e sulla responsabilità“.