Primo piano Incendio Ecomac, nube tossica verso Augusta. Ordinanza del sindaco: “Restate a casa” di

AUGUSTA – Dopo l’incendio divampato nella mattina di sabato 5 luglio tra i materiali plastici depositati nell’impianto di gestione dei rifiuti differenziati Ecomac, in contrada San Cusumano, la città si trova nuovamente in stato di allerta. Intorno alle ore 9 di stamani, lunedì 7 luglio, il sindaco Giuseppe Di Mare ha firmato l’ordinanza numero 61 con cui dispone per l’intera giornata alcune misure urgenti di “massima cautela precauzionale“, a seguito del “mutamento delle condizioni meteorologiche che prevedono, per la data odierna, l’arrivo della nube tossica verso la città di Augusta, aumentando il rischio di esposizione per i cittadini“.

Come si apprende dal provvedimento, a segnalare la gravità della situazione è stata anche una nota del prefetto di Siracusa, che ha sollecitato l’adozione di “provvedimenti di natura precauzionale volti a disporre le misure più idonee ad assicurare la massima tutela della popolazione in funzione del direzionamento della nube“.

Nonostante gli organi competenti abbiano riscontrato una diminuzione della “consistenza dei fumi” rispetto alle ultime quarantotto ore, la situazione impone cautela. Il sindaco ha quindi ordinato alla cittadinanza il rifugio al chiuso, in attesa che l’emergenza rientri, mentre numerose squadre di vigili del fuoco e della protezione civile si avvicendano all’interno dello stabilimento per le operazioni di spegnimento dell’incendio, da ieri pomeriggio impiegando anche mezzi di movimento terra che consentono lo smassamento dei cumuli di rifiuti.

Nel dettaglio, qui di seguito le disposizioni in vigore per oggi: il rifugio della cittadinanza nelle proprie abitazioni, evitando gli spostamenti se non strettamente urgenti e necessari; tenere chiusi gli infissi; la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, insistenti sul territorio comunale; la chiusura al pubblico del cimitero comunale di Augusta, ad eccezione del personale addetto e delle imprese esercenti i servizi funebri; la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; la chiusura al pubblico della Biblioteca comunale “Georges Vallet”, ad eccezione del personale di servizio; la sospensione delle attività mercatali rionali; la sospensione del servizio di trasporto disabili per il Csr; la sospensione del servizio di bus navetta verso il Faro Santa Croce (al via proprio oggi); la sospensione di tutte le attività all’aperto se non strettamente necessarie, con l’obbligo di indossare adeguati strumenti protettivi per quelle non procrastinabili; il divieto di utilizzo dei campetti sportivi all’aperto.

Conformemente a quanto previsto dall’ordinanza sindacale, è stata disposta dalla Marina militare la chiusura temporanea all’utenza dei cosiddetti lidi di Punta Izzo.

L’ordinanza è stata anticipata da una diretta video sui social del sindaco Di Mare, intorno alle ore 8,30, rendendo noto che “i fumi sono in direzione Augusta, in parte sono arrivati” e avvertendo: “Restate a casa, con le finestre chiuse e con l’aria condizionata spenta, fino a nuove comunicazioni“. “È una misura precauzionale, quindi non facciamoci prendere dal panico“, ha infine precisato.