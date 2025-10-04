Sport Karate, bottino di 7 medaglie per la Rembukan Villasmundo al memorial “Nekoofar” di Ostia di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Si è svolta al PalaPellicone di Lido di Ostia la 7ª edizione del Memorial “Andrea Nekoofar”, dedicato a un giovane atleta di karate scomparso prematuramente, il cui ricordo continua a vivere nel cuore di tutti e in particolare nella mamma, che da anni custodisce la memoria del figlio attraverso questa manifestazione. Nello scorso weekend, l’evento, organizzato dal Csen con il patrocinio di Coni e Fijlkam, ha visto la partecipazione di circa 170 società sportive e più di 1.000 atleti, tra cui la Rembukan Karate Villasmundo che ha ottenuto risultati notevoli in diverse categorie.

Sul tatami, karateka delle classi Under 14, Cadetti, Junior, Senior e Parakarate. I principali piazzamenti degli atleti del maestro augustano Marcello Di Mare vanno dalla medaglia d’oro conquistata da Desiree Spampinato (classe U14), all’oro di Iacopo Pugliares (U14), da Federica Cavallaro (Senior) medaglia d’argento a Giuseppe Alibrandi (Senior) medaglia di bronzo, così come sono saliti sul gradino più basso del podio anche Riccardo Castro (Cadetti), Alberto Pugliares (Cadetti) e Andrea Russo (U14). Buoni piazzamenti per gli altri karateka in gara, segnatamente Carla Sciuto, Vittoria Grasso, Sofia Cacciaguerra, Tessa Rosato e Mattia Vasile.

“Il Trofeo Nekoofar – riferisce il maestro Marcello Di Mare – rappresenta molto più di una semplice gara: è un momento per ricordare un giovane atleta, trasmettere i valori del karate e permettere ai più giovani di misurarsi con passione e determinazione. La manifestazione ha raccolto entusiasmo tra i partecipanti e tra il pubblico, confermando l’importanza di iniziative sportive che uniscono competizione e ricordo, offrendo agli atleti non solo la possibilità di confrontarsi sul tatami, ma anche di crescere come persone”.

Il maestro si è detto ampiamente soddisfatto dei risultati ottenuti dai suoi atleti, in vista del loro futuro agonistico. Il prossimo impegno ad attenderli, domenica 5 ottobre a Palermo, è con le qualificazioni regionali al Campionato italiano Esordienti 2025.