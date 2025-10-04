Primo piano Lions Augusta, inaugurato il 63° anno sociale: tra i progetti anche “Ti dono una parrucca” di

AUGUSTA – Tradizionale cerimonia d’apertura del nuovo anno sociale, il sessantatreesimo, per il Lions club Augusta host, lo scorso sabato 27 settembre in una nota struttura ricettiva locale.

Il presidente Salvatore Pitruzzello, ingegnere 50enne, ha illustrato linee programmatiche, attività e progetti che vedranno il club di servizio protagonista nel territorio fino a giugno 2026.

La sobria cerimonia si è tenuta alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare e di autorità militari, di numerosi dirigenti distrettuali lionistici, dal presidente della 7ª circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia Fabio Gaudioso alla presidente della zona 19 Rossella Marchese, oltre a presidenti e segretari dei club Lions ricompresi nella stessa zona 19 e degli altri club service cittadini.

Il presidente Pitruzzello ha comunicato, tra l’altro, l’adesione del club al progetto distrettuale Lions denominato “Ti dono una parrucca“, che vedrà il sodalizio impegnato, con l’ausilio dei giovani del Leo club Augusta, nell’attività di raccolta di capelli presso i parrucchieri locali e del comprensorio, che poi verranno utilizzati in un centro specializzato per la realizzazione di parrucche e copricapi da donare a pazienti in cura oncologica o radioterapica.

Hanno fatto pervenire alla serata messaggi di saluto e augurali dirigenti apicali del Distretto Lions 108Yb Sicilia, quali l’immediato past governatore Mario Palmisciano e il past governatore Franco Cirillo, auspicando che il club augustano possa “esprimere nel corso dell’anno il meglio dell’essenza lionistica attraverso il servizio disinteressato in favore della comunità e delle persone meno fortunate“.

La cerimonia si è conclusa con la presentazione dello staff che collaborerà con il presidente Pitruzzello nella realizzazione dei progetti di service fino al prossimo giugno.

Sempre ad Augusta, saranno altri due Lions club della provincia ad aprire l’anno sociale, congiuntamente domenica 5 ottobre, sia il club di Lentini presieduto da Maria Teresa Raudino che il club di Priolo Gargallo guidato da Mariangela Musumeci.