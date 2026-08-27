Cronaca Augusta, lascia lo scooter davanti a un passo carrabile: il controllo costa caro di

AUGUSTA – Un controllo nato per uno scooter lasciato a ostacolare l’accesso carrabile di un garage ha portato la Polizia locale a contestare ulteriori violazioni e al sequestro di circa 15 grammi di marijuana.

La pattuglia del nucleo motociclisti, impegnata nei quotidiani controlli sulla circolazione stradale (vedi foto di repertorio in copertina), è intervenuta per la presenza del motoveicolo che impediva o rendeva difficoltoso l’accesso a un passo carrabile.

Sul posto è successivamente arrivato il proprietario dello scooter. Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti, nel vano sottosella del mezzo è stata rinvenuta una busta contenente circa 15 grammi di marijuana. La sostanza è stata posta sotto sequestro e il proprietario è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Ma gli accertamenti non si sono fermati qui. Dalle successive verifiche il veicolo è risultato anche sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria Rca. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo dello scooter e alla contestazione della violazione prevista dall’articolo 193 del Codice della strada.

Una sequenza di accertamenti scaturita, dunque, da una circostanza apparentemente ordinaria: il motoveicolo lasciato davanti a un accesso carrabile. Proprio quel primo intervento ha consentito agli agenti di approfondire i controlli e di rilevare le ulteriori irregolarità.

A margine dell’intervento, il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone sottolinea il ruolo del Corpo nelle attività di controllo del territorio e nella collaborazione con le altre forze di polizia: “Si ricorda il ruolo fondamentale che riveste oggi la Polizia locale, dal rispetto della legalità sul territorio alla sicurezza stradale e urbana, garantendo una presenza costante, ponendosi come punto di riferimento tra cittadini e istituzioni in piena sinergia e condivisione con le Forze dell’ordine di stanza nel territorio“.

Daidone, inoltre, evidenzia: “L’attività svolta dalla pattuglia, predisposta quotidianamente per il rispetto del codice della strada, si è distinta positivamente per un operato di elevato livello professionale, prontamente supportata da questo Comando, per gli aspetti amministrativi e penali che vanno eseguiti nelle fasi successive al primo intervento su strada“. “Come comandante di Polizia locale – conclude – sono particolarmente fiero dell’operato dei miei agenti operanti“.