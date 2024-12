Primo piano Karate giovanile, pioggia di medaglie per la Rembukan Augusta alla “Xmas cup” di Caltagirone di

AUGUSTA – L’Asd Rembukan Karate Augusta si conferma un’eccellenza nel panorama delle arti marziali in Sicilia, distinguendosi nella “Xmas cup 2024” tenutasi al palasport di Caltagirone (Catania) la scorsa domenica, gara regionale di kumite per le categorie giovanili Csen-Fijlkam che ha richiamato oltre quattrocento atleti da tutta l’isola.

I giovani karateka augustani, allenati dai maestri Franco ed Eduardo Pasqua, hanno conquistato 13 medaglie, segnatamente 5 ori, 2 argenti e 6 bronzi, portando la società locale al 4° posto su 30 della classifica a squadre.

Medaglia d’oro nella categoria Under 10 per Martis Leonardo, nella categoria Esordienti per Sarcià Lorenzo, Patania Giada, Pugliaris Samuele, nella categoria Cadetti per Palermo Francesco.

Sono d’argento nella categoria Under 10 Patania Giorgio, nella categoria Esordienti Lombardo Ginevra.

Medaglia di bronzo nella categoria Under 12 per Di Grande Elvira e Palermo Luca, nella categoria Esordienti per Pavone Raffaele, Russo Greta, Pasqua Giulia, nella categoria Juniores per Di Pietro Gabriele.

Per gli altri giovani atleti del sodalizio sportivo augustano un’esperienza di cui far tesoro per le future manifestazioni: nella categoria Under 10 Pavone Emanuele 5° classificato, nella categoria Under 12 Ferlito Gianluca al 7° posto, come Pandolfo Graziano 7° e Fazio Giorgia 7ª, nella categoria Esordienti Fazio Seby 5° classificato, Saraceno Matteo 7°, Patania Lorenza 7ª, infine nella categoria Juniores Di Grande Chiara al 7° posto e Fazio Marika al 5°.