Primo piano Natale ad Augusta, “gara” di solidarietà per i regali ai bambini meno fortunati di

AUGUSTA – Tra le iniziative di avvicinamento al Natale, si rilevano “gare” di solidarietà per i bambini meno fortunati. Raccolte di regali da consegnare tramite le Caritas parrocchiali, non solo giocattoli bensì generi alimentari e prodotti per la pulizia personale.

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’evento “Babbo Natale in Vespa”, il Vespa club Augusta ha radunato nel centro storico i propri iscritti e simpatizzanti, attivando una raccolta straordinaria di giocattoli. I doni sono stati consegnati a don Helenio Schettini, parroco del Sacro Cuore, dalla presidente del sodalizio Mirella Dini con alcuni rappresentanti del consiglio direttivo e alla presenza dell’assessore alla promozione del territorio Pino Carrabino, che ha curato l’organizzazione dell’evento (vedi foto all’interno).

Altri doni sono stati raccolti da alunni, famiglie e docenti dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa”, guidato dalla dirigente scolastica Valentina Lombardo, poi esposti su un “trenino” in miniatura che ha trovato collocazione nella navata sinistra della chiesa Madre (vedi foto di copertina), dove sono stati allestiti il presepe della stessa scuola e quelli degli altri istituti comprensivi e superiori della città. Anche questi regali, affidati a don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre, saranno distribuiti attraverso la Caritas alle famiglie in difficoltà.

“Un gesto di alto valore significativo – afferma il sindaco Giuseppe Di Mare – che dimostra ancora una volta la sensibilità della nostra comunità cittadina“.

Il cartellone comunale “Natale ad Augusta 2024“, nella sua varietà di contenuti, è quindi occasione di solidarietà, come di motivi di “speranza”, quali il concerto dei detenuti del coro della casa di reclusione nella chiesa del Cristo Re, che ha tra l’altro permesso un incontro con le loro famiglie nel segno della musica e della condivisione.

“Siamo certi – commenta l’assessore Pino Carrabino – che questi momenti costituiscono delle valide e concrete occasioni di crescita e sensibilizzazione della nostra comunità. Tutti insieme dobbiamo cooperare con lo sguardo verso chi ha bisogno“.