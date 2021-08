Primo piano Karate, l’augustana Asia Agus è campionessa d’Europa under 21 a Tampere di

AUGUSTA – L’augustana Asia Agus è campionessa d’Europa Under 21 nella disciplina del kumite individuale ai campionati europei giovanili di Tampere, in Finlandia.

La karateka delle Fiamme azzurre, convocata nella nazionale italiana per la manifestazione che nel weekend ha visto sfidarsi mille atleti (nelle classi Cadetti, Juniores e Under 21), ha vinto questa domenica la finale della categoria -50 kg Under 21, battendo l’ungherese Lili Ronai. Bronzo ex aequo alla spagnola Sofia Lindez Verdes e alla russa Elizaveta Grigoreva.

Asia Agus, nel 2019, aveva vinto l’oro nella categoria -48 kg Juniores ai campionati europei giovanili di Aalborg, in Danimarca. Poi, poco più di un mese fa, la consacrazione internazionale nella classe Under 21, con la vittoria della prestigiosa Wkf U21 Cup a Porec, in Croazia.

Anche il talentuoso fratello della neo campionessa europea, Mario Agus (Sport Connection Roma) era stato convocato per la spedizione degli azzurrini in Finlandia, ma non è riuscito ad accedere alle fasi finali della sua categoria -61 kg nel kumite Juniores.