Primo piano L’affresco di Vittorio Ribaudo in piazzale Sant’Eligio a Melilli di

AUGUSTA – È Vittorio Ribaudo, noto artista-scultore augustano di adozione, l’autore di un grande affresco in piazzale Sant’Eligio a Melilli. La piazza, a breve distanza dalla basilica di San Sebastiano, ospita un parcheggio per auto.

Fino a una settimana fa, dopo aver parcheggiato ci si avviava tranquillamente verso il centro cittadino del comune ibleo. Da ieri, chi parcheggia o il semplice passante non può fare a meno di soffermarsi per ammirare un grande affresco in cui dominano il blu, il verde e il bianco, che già di per sé trasmettono sentimenti “positivi” in chi guarda. L’affresco riproduce l’antica spiaggia di Marina di Melilli prima che fosse contaminata dalle industrie, prima che fossero fatti sloggiare gli abitanti che lì non potevano risiedere proprio a causa dell’eccessiva prossimità con le industrie.

L’affresco è stato voluto dal giovane sindaco Peppe Carta e dalla sua amministrazione per rendere più bella, più luminosa quella piazza, da cui si gode un panorama mozzafiato sulla rada di Augusta e sulle industrie, ma anche per imprimere nella memoria dei melillesi il ricordo di un tempo felice, di pace e serenità, di una plaga benedetta dal sole e resa più attraente dal mare pescoso.

Vittorio Ribaudo, noto ormai da tempo per aver illustrato una Sicilia bucolica su legno, con l’affresco commissionatogli dal Comune di Melilli, ha reso affascinante una grigia parete del muro di recinzione della villa comunale. Ieri il lavoro di creazione è stato portato a termine, con il placet del sindaco Carta. Mentre, oggi, Ribaudo passerà un fissativo di protezione. Il primo cittadino di Melilli è rimasto così favorevolmente colpito dal lavoro che ha espresso l’intenzione di far lavorare Ribaudo sul viale Kennedy.