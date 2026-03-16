Primo piano Augusta, in arrivo un nuovo pediatra di libera scelta di

AUGUSTA – Arriverà nei prossimi mesi un nuovo pediatra di libera scelta, nell’ambito della programmazione regionale per la copertura dei cosiddetti ambiti territoriali carenti riconosciuti nel 2025, in questo caso per far fronte al vuoto determinato da un imminente pensionamento. L’Assessorato regionale della Salute ha infatti disposto l’attribuzione di sei nuovi incarichi nella provincia di Siracusa e tra questi rientra anche il distretto sanitario di Augusta-Melilli, uno nel territorio comunale di Augusta appunto e uno a Melilli.

Guardando alla situazione attuale, secondo quanto risulta dal “Portale della salute” online dell’Asp di Siracusa, nel distretto sanitario Augusta-Melilli sono presenti cinque studi di pediatri di libera scelta: quattro ad Augusta e uno provvisorio nel comune di Melilli, nella frazione di Città Giardino. Con i provvedimenti dell’Assessorato regionale, dunque, la città di Augusta confermerà i quattro studi medici dedicati, mentre nel territorio melillese si istituirebbe definitivamente il già attivo ambulatorio pediatrico.

L’individuazione dei professionisti nella graduatoria, con atto regionale dell’11 marzo, rappresenta una fase preliminare dell’iter amministrativo. Dopo l’assegnazione degli incarichi, i pediatri individuati avranno 90 giorni per accettare formalmente la nomina e procedere con l’apertura degli ambulatori nei comuni indicati. Solo una volta completati questi passaggi, le famiglie potranno scegliere i nuovi pediatri attraverso gli uffici dell’Asp o tramite il portale web dedicato ai servizi sanitari.

Secondo l’Accordo collettivo nazionale, il massimale ottimale per un pediatra di libera scelta è di 1.000 assistiti, nella fascia d’età da 0 a 14 anni, mentre in Sicilia, a seguito di accordi integrativi, la quota fissata è di 950 assistiti.

Possono risultare di interesse i numeri degli attuali pediatri di libera scelta disponibili in provincia. Nel distretto di Lentini, che comprende anche Carlentini e Francofonte, risultano sei pediatri di libera scelta, mentre nel distretto di Siracusa, che include Floridia, Solarino, Priolo e l’ambito territoriale dei comuni montani, gli ambulatori pediatrici sono tredici. Nel distretto di Noto, che serve anche Avola e l’area sud della provincia fino a Portopalo, Pachino e Rosolini, i pediatri di libera scelta sono invece undici.