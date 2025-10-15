Primo piano L’augustano Marco Passanisi riceve il riconoscimento internazionale Microsoft Mvp di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Il professionista augustano Marco Passanisi, specializzato in sicurezza informatica e architetture cloud, è stato insignito del prestigioso riconoscimento “Microsoft most valuable professional” (Mvp).

Con questo premio, entra a far parte della ristretta comunità globale dei Microsoft Mvp, composta da poche migliaia di esperti nel mondo. In Italia i professionisti premiati nella sua area di competenza sono pochissimi, mentre in Sicilia, allo stato delle informazioni disponibili, risulta l’unico.

Il criterio principale per ottenere il riconoscimento è l’impegno nella comunità Microsoft: forum, blog, eventi, codici open source, conferenze, contributi tecnici, ed è necessario essere nominati da un dipendente Microsoft o da un Mvp attivo. Il ‘titolo’ Mvp è valido per un anno e va rinnovato dimostrando che si è continuato a contribuire.

Nato circa trent’anni fa, il programma Mvp di Microsoft unisce oggi quasi 4mila esperti in oltre 90 Paesi, che collaborano volontariamente con team e community di tutto il mondo per diffondere cultura tecnica, supporto e formazione gratuita. Gli Mvp sono influencer tecnici e punti di riferimento per la community, che dedicano parte del loro tempo a condividere esperienze, idee e strumenti pratici per rendere la tecnologia più accessibile a tutti.

Passanisi svolge l’attività di cloud security architect presso una società internazionale di consulenza attiva nei settori della cybersecurity e della digital transformation, supportando le organizzazioni nell’adozione delle migliori tecnologie di sicurezza per proteggere dati, dispositivi, identità, applicazioni e carichi di lavoro in cloud. Parallelamente, dedica quindi tempo ed energie alla divulgazione gratuita di conoscenze tecniche, attraverso articoli, guide, eventi formativi e attività di mentoring, promuovendo la collaborazione e la crescita reciproca tra professionisti e appassionati di tecnologia.

“È stato un percorso fatto di impegno, sacrifici, viaggi e tempo tolto alla famiglia – riferisce orgoglioso – Ma la verità è che non ci sarei mai arrivato da solo: questo riconoscimento porta il mio nome, ma è il risultato di un cammino condiviso. Lo considero un traguardo che appartiene anche alle persone e alle community con cui ho avuto la fortuna di collaborare lungo il mio percorso”.