Primo piano Marisicilia Cup e Xifonio Cup, giù il sipario sull’edizione da 7mila presenze nel ‘village’ di

AUGUSTA – Si è concluso il weekend dedicato alla vela d’altura e ai numerosi eventi collaterali nel comprensorio Terravecchia della Marina militare, sede del Comando marittimo Sicilia, aperto per l’occasione ai visitatori, in collaborazione con l’associazione “Icob“.

Un successo, nella prima giornata del sabato, la sedicesima edizione della Xifonio Cup, con 32 imbarcazioni a contendersi la vittoria nelle acque tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli: il più prestigioso trofeo “challenge” è andato a “Magie“. Non si è purtroppo potuto dare il via, l’indomani, alla regata valevole per l’ottava edizione della Marisicilia Cup, dopo la mattinata di attesa delle barche a vela nello Xifonio, annullata per assenza di vento. Si è comunque proceduto all’assegnazione dei premi speciali, consegnati nella serata della domenica. Entrambe le regate d’altura, come ogni anno, sono inserite nel calendario nazionale della Federazione italiana vela (Fiv) grazie all’organizzazione tecnica del Club Nautico Augusta.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, si è tenuta in rada la regata classe Hansa 303, competizione aperta agli atleti diversamente abili, promossa dal campione nazionale Carmelo Forastieri (Lni Palermo).

Marisicilia Cup 2024

Nella cerimonia di premiazione della domenica, condotta ancora una volta dal presidente “Icob” Alessandro D’Oscini e da Serena Tringali, è stato consegnato il “trofeo della legalità” all’equipaggio della “Andromeda”, imbarcazione affidata alla Marina militare dalla magistratura, a seguito di confisca. Altri premi speciali, il trofeo “Lega navale Sicilia orientale” alla barca “Sun Mary”, quello per la “barca più giovane” assegnato alla “Paraolimpico Sea Sound”, il premio per la “barca ecologica d’epoca” alla “Fortuna” e quindi quello alla barca classe Hansa dell’armatore Vincenzo Biondo.

Il weekend, come noto, non vede protagonista la sola vela. Il comprensorio militare di Terravecchia in cui viene allestito il “village” con numerosi stand e un palco per premiazioni e spettacoli serali, ha totalizzato quasi 7mila ingressi, di cui oltre 5mila nella giornata domenicale.

Presso la base, cittadini e turisti hanno potuto assistere ad altre esibizioni sportive, di volley, basket, windsurf, canottaggio, sup, tiro con l’arco, calcio a 5, tennis, padel, scherma, handbike, karate, kickboxing, alle attività dimostrative dei subacquei del nucleo Sdai di Augusta, dei reparti di volo della Marina, delle unità cinofile della Polizia penitenziaria e dei mezzi nautici della Capitaneria di porto.

Oltre alle novità sottolineate in un precedente articolo, particolarmente partecipata è stata all’interno del centro sportivo “Stampanone”, domenica pomeriggio, la “Xifonio dancing“, una rassegna di cinque delle scuole di danza e ballo locali.

Visitabili gli stand istituzionali presenti in prossimità del porticciolo di Terravecchia e nave Cassiopea alla fonda in rada. Grande affluenza di pubblico anche per il “Villaggio sanitario“, organizzato grazie all’impegno congiunto del personale sanitario della Marina militare e di quello di numerosi enti civili e militari (Corpo militare della Croce rossa italiana, Croce rossa italiana, Cisom, Corpo militare Ordine di Malta – Acismom, Asp di Siracusa, servizio Emergenza urgenza 118, Lilt, Airc, Avis, Fratres, “Il cuore di Raffaele”, “Il sorriso che vorrei Ets”). Numerose le attività proposte: oltre all’informazione sulla prevenzione oncologica sono state effettuate, gratuitamente, più di 500 visite mediche specialistiche di screening presso gli ambulatori di Marinferm. Grazie all’autoemoteca della Regione, presente alla base, sono stati effettuati i test del gruppo sanguigno e gli esami pre-donazione. Accanto a queste attività, una parte importante è stata dedicata alla sensibilizzazione sulle conseguenze del consumo eccessivo di alcol e all’educazione pratica sulle manovre di primo soccorso (Blsd).

Autoemoteca della Regione siciliana

Domenica sera, poco prima dello spettacolo pirotecnico, durante le premiazioni a cui ha preso parte anche il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il comandante marittimo Sicilia, ammiraglio di divisione Andrea Cottini ha voluto rimarcare il forte legame con la città, con le istituzioni civili e militari locali e soprattutto con il tessuto imprenditoriale, commerciale, sportivo e associazionistico del territorio, che ogni anno rinnova il sostegno alla manifestazione.

Conclusi i fuochi d’artificio, via all’atteso spettacolo del duo comico palermitano “Toti e Totino“, per darsi appuntamento alla prossima edizione.