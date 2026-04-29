Primo piano McDonald’s ad Augusta, acquisita l’area e via alle selezioni per 50 addetti di

AUGUSTA – McDonald’s accelera verso l’apertura del primo ristorante in città, a ridosso di contrada Scardina, e apre la selezione per 50 addetti. Mentre un recente atto amministrativo del Comune certifica un passaggio chiave dell’iter: la multinazionale statunitense è adesso formalmente subentrata anche nella titolarità dell’area e del titolo edilizio già rilasciato per la realizzazione del nuovo punto ristoro con servizio drive-through.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Quest’ultima novità è contenuta nella determina firmata il 27 aprile dal Sesto settore, che recepisce i due successivi trasferimenti della proprietà e le relative volture del permesso di costruire convenzionato, già rilasciato dal Suap lo scorso 16 febbraio all’impresa locale “C.G.R. costruzioni srl”, con un primo subentro della catanese “Edy Immobiliare srl” alcune settimane dopo e infine, nei giorni scorsi, a “McDonald’s Italia srl”.

Il nuovo atto amministrativo recepisce la compravendita perfezionata il 22 aprile e formalizza il passaggio dell’“Area McD”, estesa per circa 4.441 metri quadrati tra via Aldo Moro e via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, direttamente in capo a “McDonald’s Italia srl”. Nel provvedimento si legge che la società ha acquistato l’area “per edificare, a proprie cure e spese, un nuovo fabbricato da destinare a bar/ristorante tipo Drive Through, con le caratteristiche proprie del sistema McDonald’s“, con annesse aree esterne, corsia drive, terrazza, verde, marciapiedi, cabina elettrica e posti auto.

L’atto chiarisce che il subentro non modifica l’impianto del progetto già approvato, ma trasferisce a McDonald’s tutti gli obblighi e gli oneri già previsti. Il Comune precisa infatti che la voltura “ha natura ricognitiva e dichiarativa del subentro soggettivo” e “non modifica in alcun modo il contenuto oggettivo del Permesso di costruire convenzionato“. Resta dunque confermato il progetto già assentito: in particolare, sono previste un’area a verde attrezzato per sport e svago di circa 260 metri quadrati, un parcheggio pertinenziale di oltre 1.500 metri quadrati dotato di impianti e rete di drenaggio delle acque meteoriche e una rotatoria di viabilità pubblica di circa 575 metri quadrati all’incrocio tra via Aldo Moro e via Generale Alberto Dalla Chiesa, destinata a essere ceduta al patrimonio comunale. Il valore complessivo delle opere da trasferire alla collettività è stimato in oltre 170mila euro.

Parallelamente all’avanzamento dell’iter urbanistico, McDonald’s ha aperto le selezioni per 50 posizioni di addetto ristorazione-crew, tra cucina e sala, in vista dell’apertura del nuovo ristorante.

Le candidature sono già attive online sul sito web dell’azienda e rappresentano la prima fase del reclutamento. Entro l’8 maggio i candidati potranno compilare il questionario e allegare il curriculum, accedendo così alla prima selezione.

Chi supererà questa fase sarà convocato alla tappa augustana del “McDonald’s job tour”, prevista nella prima metà di maggio, con colloqui individuali finalizzati alle assunzioni per il nuovo punto vendita.

Con il subentro formale di McDonald’s Italia nella proprietà dell’area e nel titolo edilizio, e con l’avvio della selezione del personale, il progetto del primo ristorante della più nota catena multinazionale del fast food entra adesso nella sua fase più concreta, con l’apertura che, secondo quanto reso noto lo scorso 9 aprile in un video del sindaco Giuseppe Di Mare, potrebbe avvenire “prima che finisca l’estate“.