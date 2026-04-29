Augusta, sorpreso a rubare ferro in un deposito: denunciato 54enne

AUGUSTA – Un uomo di 54 anni, originario di Melilli, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso mentre asportava materiale ferroso da un deposito in contrada San Cusumano.
L’intervento è scattato nel pomeriggio di lunedì a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.
Sul posto sono intervenuti i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, che hanno raggiunto il deposito della ditta a ridosso della zona portuale, sorprendendo l’uomo.
Il 54enne, già noto alle forze di polizia, è stato bloccato dai militari prima di allontanarsi. Parte della refurtiva era stata già caricata su un furgone. La refurtiva recuperata è stata infine restituita al proprietario dell’azienda.
(Foto di copertina: repertorio)