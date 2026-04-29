Augusta, sorpreso a rubare ferro in un deposito: denunciato 54enne

AUGUSTA – Un uomo di 54 anni, originario di Melilli, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso mentre asportava materiale ferroso da un deposito in contrada San Cusumano.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

L’intervento è scattato nel pomeriggio di lunedì a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’aliquota radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, che hanno raggiunto il deposito della ditta a ridosso della zona portuale, sorprendendo l’uomo.

Il 54enne, già noto alle forze di polizia, è stato bloccato dai militari prima di allontanarsi. Parte della refurtiva era stata già caricata su un furgone. La refurtiva recuperata è stata infine restituita al proprietario dell’azienda.

(Foto di copertina: repertorio)