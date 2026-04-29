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Multisala Città della notte, programmazione film dal 29 aprile al 5 maggio

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Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 29 aprile a martedì 5 maggio 2026

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  • Mer 29 aprile

Il diavolo veste Prada 2 (M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt) (2h): ore 17:00 – 18:45 – 19:15 – 21:00 – 21:30
Michael (J. Jackson, M. Teller, C. Domingo) (2h e 7m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30
Il figlio del deserto (N. De Maistre, K. Adams, N. Trans) (1h e 31m): ore 17:00

  • Gio 30 aprile – Sab 2 – Dom 3 – Mar 5 maggio

Il diavolo veste Prada 2 (M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt) (2h): ore 17:00 – 19:15 – 20:30 – 21:30
That Time I Got Reincarnated as a Slime – Il film (Le lacrime del mare azzurro) (1h e 45m): ore 16:45
Michael (J. Jackson, M. Teller, C. Domingo) (2h e 7m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30
Il figlio del deserto (N. De Maistre, K. Adams, N. Trans) (1h e 31m): ore 18:45

  • Chiusura: Ven 1 e Lun 4 maggio

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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