Primo piano Unitre Augusta, concluso il 28° anno accademico con mostra, attestati e premiazioni di

AUGUSTA – Si è concluso con una partecipata cerimonia nell’aula magna dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” l’anno accademico 2025-2026, il ventottesimo, dell’Unitre di Augusta, sezione cittadina della diffusa associazione “Università delle tre età”, che ha tracciato il bilancio di un intenso programma di attività culturali, formative e laboratoriali svolte nel corso degli ultimi mesi.

All’evento, tenuto il 4 giugno, hanno preso parte il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, il coordinatore regionale Unitre Sicilia, Enzo Cavallo, il comandante della Compagnia Carabinieri di Augusta, capitano Luca Pisano, altre autorità civili e militari, dirigenti scolastici degli istituti superiori cittadini, i relatori dell’anno accademico, rappresentanti di associazioni del territorio e numerosi soci.

Prima dell’avvio della cerimonia, soci e ospiti hanno potuto visitare la mostra degli elaborati realizzati dagli allievi del Laboratorio di arte e pittura coordinato dalla docente Tanja Ghirlanda. Le opere esposte hanno rappresentato una sintesi del percorso creativo sviluppato durante l’anno accademico, contribuendo ad arricchire gli spazi che hanno ospitato la manifestazione conclusiva.

A introdurre e condurre l’incontro è stata la vicepresidente e presidente del Comitato scientifico dell’Unitre cittadina, la docente Anna Lucia Daniele, che ha sottolineato il valore della giornata quale momento di condivisione e riconoscimento dell’attività svolta dall’associazione, evidenziando il contributo fornito da soci, docenti, referenti dei laboratori e collaboratori.

Nel corso della serata è stato osservato un momento di raccoglimento in memoria di Franca Morana Caramagno, figura particolarmente legata alla vita associativa dell’Unitre. Successivamente il Laboratorio di musica e canto, guidato dal maestro Sebastiano Passanisi, ha eseguito l’inno dell’Unitre dedicandolo alla memoria della compianta socia.

La tesoriera Pina Patania Daniele ha dato lettura della “Preghiera dell’Unitre”, mentre il consigliere Salvatore Ponzio ha letto la Carta del socio Unitre, documenti che richiamano i principi fondanti dell’associazione, improntati alla solidarietà, alla partecipazione e alla crescita culturale della comunità.

Nel proprio intervento, il presidente dell’Unitre di Augusta, Salvo Cannavà ha rivolto un ringraziamento alle autorità intervenute, ai relatori, ai referenti dei laboratori, ai collaboratori e ai soci che hanno contribuito alla realizzazione delle numerose iniziative dell’anno accademico.

La docente Daniele, nella veste di direttore dei corsi, ha quindi ripercorso il programma culturale svolto, caratterizzato da ventuno incontri dedicati a temi che hanno spaziato dalla medicina alla psicologia, dalla filosofia alla letteratura, dalla musica all’archeologia, dall’arte all’astrofisica, fino alla storia locale e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Particolare rilievo è stato attribuito alla collaborazione con il Liceo “Megara”, che ha consentito agli studenti di partecipare agli incontri promossi dall’Unitre nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa (Pof), favorendo un dialogo intergenerazionale tra giovani e adulti.

Quindi il segretario del sodalizio Carmelo Addia ha illustrato le attività extracurriculari e laboratoriali che hanno accompagnato il percorso associativo, evidenziandone il valore educativo, sociale e aggregativo.

Nel corso dell’evento conclusivo sono inoltre intervenuti i referenti dei diversi laboratori: Salvatore Ponzio per l’Informatica, il maestro Sebastiano Passanisi per Musica e canto, Sonia Salamone dell’associazione “Il sorriso che vorrei” per Ginnastica dolce e Psicomotricità, la docente Jessica Di Venuta per Ambiente e Cultura, la docente Tanja Ghirlanda per Arte e pittura, Roberto Triberio e Carmelo Di Grande per il laboratorio di Burraco.

Tra i momenti più apprezzati della serata vi sono stati la consegna degli attestati ai partecipanti del Laboratorio di arte e pittura e la premiazione dei vincitori del torneo di burraco.

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre rivolti ringraziamenti al direttivo dell’associazione, alle fotografe ufficiali Teresa Galofaro e Carmela Aleo, ai relatori e a tutti i volontari che collaborano alle attività dell’Unitre di Augusta.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha evidenziato il valore culturale e sociale dell’associazione per la città, mentre il coordinatore regionale Unitre Sicilia, Enzo Cavallo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla sezione augustana e per il costante impegno nella diffusione della cultura e dei valori del movimento Unitre.

A chiudere la cerimonia è stato nuovamente il presidente Salvo Cannavà, che ha ringraziato i presenti dando appuntamento ai prossimi eventi dell’associazione.

L’anno accademico 2025-2026 si archivia così con un bilancio positivo per l’Unitre Augusta, che conferma il proprio ruolo di punto di riferimento cittadino per la promozione culturale, la socializzazione e il dialogo tra generazioni, attraverso un’offerta di attività sempre più articolata e partecipata.