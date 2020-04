News “Meridionali in molti casi inferiori”, Feltri querelato anche da un giornalista augustano di

AUGUSTA – Una querela anche da Augusta tra le numerose reazioni (ed esposti) a quanto affermato sui “meridionali” da Vittorio Feltri nel corso del programma “Fuori dal coro“, in onda la sera del 21 aprile su Rete 4 con la conduzione di Mario Giordano. Il direttore del quotidiano “Libero”, da egli stesso fondato vent’anni fa, ospite in collegamento del talk show, si è lasciato andare alla seguente esternazione: “Credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori“.

“Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del Coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente naturalmente nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti, perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori“. Questo il periodo completo pronunciato da Feltri, che ha destato indignazione generale (espressa anche dal presidente del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, il napoletano Carlo Verna), nucleo di ciò che doveva essere un commento, sollecitato dal conduttore, all’annuncio del governatore Vincenzo De Luca di una possibile ordinanza di chiusura della Campania ai cittadini provenienti da altre regioni con diffusione Covid-19 “pienamente in corso“.

Così l’augustano Giorgio Càsole, giornalista pubblicista e già docente liceale, ha deciso di presentare, assistito da un legale di fiducia, un esposto alla Procura di Siracusa contro il celebre giornalista bergamasco. “Chiaramente egli fa riferimento a una presunta superiorità dei cittadini nord italiani rispetto a quelli del sud“, si legge nell’esposto con il quale si invita ad accertare l’eventuale violazione dell’ipotesi di reato di cui all’art. 604 bis del codice penale, rubricato “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”, che prevede la reclusione fino a un anno e la multa fino a 6.000 euro.

“La condotta del suddetto Feltri Vittorio non è occasionale – rileva Càsole nell’esposto – e non è difficile reperire altre simili affermazioni poste in essere dal medesimo su reti televisive nazionali“.

Riportiamo, ad onor di cronaca, anche una delle precisazioni fornite da Feltri su “Libero” nei giorni scorsi, in risposta alle lettere dei lettori. “Nel dire in tv, ospite di Mario Giordano (Fuori dal coro), che i meridionali sono inferiori ai settentrionali – scrive Feltri – non mi riferivo affatto alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione“.