Primo piano Mezza maratona di Ragusa, Ennio Salerno 11° su quasi seicento in gara di

AUGUSTA – Quasi 600 atleti partiti domenica mattina per la “StraRagusa“, altri 179 per la ventesima edizione della Maratona di Ragusa, manifestazione podistica organizzata dalla Asd No al doping Ragusa. Quattordici gli augustani in gara nella mezza maratona, tra i quali si è distinto Ennio Salerno, con i colori dell’Asd Atletica Augusta.

Il percorso della “StraRagusa” di 21,097 chilometri è da ritenersi molto veloce, i primi 11 km presentano numerosi sali e scendi, poi il percorso scorre sempre con una favorevolissima altimetria da leggera e costante discesa, coprendo esattamente gli ultimi 19 km della Maratona di Ragusa.

L’ex triatleta Salerno, categoria SM35, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h 19′ 12″, undicesimo posto assoluto, a 7 minuti e 50 secondi dal vincitore.

“Complimenti agli organizzatori, agli atleti e ai volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile un evento tanto speciale – afferma il tecnico neroverde Lino Traina – La Maratona di Ragusa continua a crescere, anno dopo anno, portando avanti il connubio perfetto tra sport e bellezza, tra fatica e ispirazione“.