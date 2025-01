Primo piano L’artista augustano Turi Lisitano aprirà rassegna di pittori a Priolo di

AUGUSTA – L’associazione culturale “Medea” aps di Priolo Gargallo, presieduta dalla pittrice Marisa Leanza, ha organizzato nei locali del Comune priolese una serie di “rassegne personali” di pittori del territorio, che si susseguiranno nei prossimi mesi. Primo espositore è Turi Lisitano, artista di Augusta che fa parte dell’associazione “Open art” guidata dalla pittrice Elena Lucca, con inaugurazione martedì 21 gennaio, alle ore 17, alla presenza del sindaco Pippo Gianni.

Lisitano fin da ragazzo si è dedicato con passione alla pittura, venendo affascinato dalle leggi misteriose che regolano l’universo, e attraverso le immagini che propone, nei suoi rombi, losanghe e rettangoli, è riuscito a esprimersi in un linguaggio personale e moderno al di fuori della tradizione.

Sull’opera pittorica dell’artista augustano, il critico d’arte Raimondo Raimondi così si è espresso: “Turi Lisitano, con una approfondita ricerca personale, si è dissociato nel tempo da ciò che sono le convenzioni dell’arte classica e abilmente gioca con la punta della sua immaginazione per ritrovarsi nelle trasparenze frammentate del segno. Nel confine con la realtà la fantasia si risveglia e, dall’incontro tra immagine e natura, viene fuori la sua passione creativa. “Per me è importante far partecipare gli altri a guardare tutto ciò che ci circonda”, dice l’artista. La sua arte può essere paragonata a quella di un cantastorie del terzo millennio ma le sue storie non sono narrate, sono semplicemente interpretate con i suoi occhi, in una visione che amalgama il rapporto immagine-colore“.

Tra le numerose opere che saranno esposte a Priolo emerge un interessante quadro che affronta un tema attualissimo, dal titolo “Medio oriente in fiamme“, con un volto di ragazza palestinese sullo sfondo delle rovine di Gaza (vedi collage di copertina, a sinistra), a testimoniare l’impegno dell’autore per le problematiche contemporanee.

La mostra gode del patrocinio gratuito del Comune di Priolo e sarà aperta al pubblico per quindici giorni.