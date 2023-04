Primo piano Milano Marathon, l’augustano Casalaina conclude la sua 23ª maratona. Anche Rampino fino in fondo di

AUGUSTA – Due atleti master dell’Asd Megara Running sono giunti stamani al traguardo della ventunesima edizione della Milano Marathon.

Tra i 4.618 maratoneti che hanno concluso la gara individuale sui 42,195 km, figura l’augustano Carmelo Casalaina, presidente della Megara Running, che ha fermato il cronometro a 3h 14′ 49″, classificandosi 669° assoluto e 79° di categoria SM50. In gara per il medesimo sodalizio anche il master 40 Andrea Luigi Rampino, leccese di origine ma augustano di adozione, che ha concluso la maratona in 3h 37′ 12″.

“Al di là dell’aspetto numerico, che è sempre importante, poter concludere la mia 23ª maratona è motivo di grande orgoglio – riferisce Carmelo Casalaina – Mi ero preparato minuziosamente ma a volte ci sono altri fattori che non ti fanno fare il tempo sperato. Sono soddisfatto lo stesso e faccio un plauso anche a Rampino, che pur tra mille difficoltà fisiche è riuscito a completare la gara“.

La ventunesima Maratona di Milano è stata vinta dall’ugandese Andrew Rotigh Kwemoi, classe 2000, al debutto in questa specialità e capace di firmare il tempo di 2h 07′ 14″.