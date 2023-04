Sport Milano Relay Marathon, staffetta Atletica Augusta 45ª su tremila tra sport e solidarietà di

AUGUSTA – Nell’ambito della ventunesima edizione della Milano Marathon, come da tradizione, si è corsa stamani la staffetta non competitiva chiamata “Relay Marathon“. Protagonisti i quattro staffettisti dell’Asd Atletica Augusta, per la prestazione sportiva e per la causa solidale abbracciata.

La staffetta, suddivisa in quattro frazioni di distanza variabile, rientra nel progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare ai progetti solidali delle circa cento associazioni partecipanti. I neroverdi hanno scelto di sostenere l’Opera San Francesco per i poveri (Osf), fondata a Milano nel 1959, devolvendo le proprie quote di iscrizione alla gara per l’acquisto dei kit docce della struttura gestita dall’Osf.

I quattro staffettisti augustani (nella foto di copertina), Lino Traina per la prima frazione di 12,5 km, Matteo Cipriano per la seconda di 8,5 km, Fabrizio Condorelli per la terza di 6,5 km e Mario Vadalà per l’ultima di 14,7 km, hanno registrato il tempo di 2h 59′ 58″, la quarantacinquesima migliore prestazione cronometrica su quasi 3mila staffette al traguardo (quindi circa dodicimila atleti amatori).

Ieri è arrivata un’altra, piccola soddisfazione sportiva per i neroverdi, dalla seconda prova su strada del “Trofeo Trinacria di marcia“, organizzata dall’Asd Running Modica nel comune ragusano. L’augustano Emanuele Pitruzzello (vedi foto all’interno), nella categoria EM10, sulla distanza di 1 km, ha vinto la sua gara con il tempo di 5’ 56’’.