Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 1° all’8 aprile di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 1 aprile a mercoledì 8 aprile 2026

Mer 1 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 19:00

Cena di classe (F. Mandelli, G. Esposito, B. Arnera) (1h e 41m): ore 17:00 – 21:00

Il dio dell’amore (I. Ragonese, F. Colella) (2h e 1m): ore 17:00

Il bene comune (R. Papaleo, C. Pandolfi) (1h e 43m): ore 19:15 – 21:15

Gio 2 – Ven 3 – Sab 4 – Dom 5 – Mar 7 – Mer 8 aprile

Super Mario Galaxy – Il film (J. Black, C. Pratt) (1h e 38m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

The Drama – Un segreto è per sempre (R. Pattinson, Zendaya) (1h e 45m): ore 19:00

…che Dio perdona a tutti (Pif, G. Buscemi) (1h e 54m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Cena di classe (F. Mandelli, G. Esposito, B. Arnera) (1h e 41m): ore 17:00 – 21:00

Chiusura: Lun 6 aprile

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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