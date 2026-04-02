Cronaca Augusta, fuga all’alt a Brucoli: arrestati due uomini con attrezzi da scasso di

AUGUSTA – Inseguimento ad alta tensione nel tardo pomeriggio di martedì scorso tra Brucoli e Carlentini, concluso con l’arresto di due uomini in fuga a bordo di un’auto, infine trovati in possesso di attrezzi da scasso e di un’arma bianca.

A intervenire è stata una pattuglia della Polizia locale del comando di Augusta, impegnata in un servizio di controllo del territorio in prossimità di Brucoli, area già segnalata per diversi furti in villette.

Gli agenti hanno notato un veicolo fermo con a bordo i due soggetti che, alla vista della pattuglia, hanno manifestato nervosismo e si sono dati alla fuga, ignorando l’alt imposto con paletta e lampeggianti accesi.

Ne è nato un inseguimento durato oltre un quarto d’ora, durante il quale i fuggitivi hanno compiuto manovre ritenute particolarmente pericolose, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada, nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

La corsa si è conclusa nel territorio di Carlentini, dove i due uomini sono stati bloccati e arrestati dagli operatori della Polizia locale, che nel frattempo avevano ottenuto anche il supporto di un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri di Augusta.

Dagli accertamenti successivi è emerso che il veicolo era privo di copertura assicurativa e senza revisione. All’interno dell’auto raggiunta sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, mentre uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di circa 20 centimetri.

“L’arresto è scattato sia per la violazione del nuovo articolo 192 del Codice della strada, che prevede l’arresto in flagranza in caso di fuga all’alt – riferisce il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone – sia per resistenza a pubblico ufficiale e per la detenzione di arma bianca e strumenti atti allo scasso“.

I due, residenti in provincia di Catania, sono stati condotti al carcere di Cavadonna, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, e sottoposti a processo per direttissima, che ha convalidato l’arresto.

(Foto di copertina: repertorio)