Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 13 al 18 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 13 novembre a martedì 18 novembre 2025

Gio 13 – Ven 14 – Sab 15 – Dom 16 – Mar 18 novembre

The Running Man (G. Powell, J. Brolin) (2h e 13m): ore 19:00 – 21:30

L’illusione perfetta – Now You See Me 3 (M. Freeman, M. Ruffalo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:10 – 21:20

Il maestro (P. Favino) (2h e 5m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Predator: Badlands (E. Fanning, D. Koloamatangi) (1h e 47m): ore 17:00

Chiusura: Lun 17 novembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

