Primo piano Augusta, cantiere per le opere di difesa della costa di levante dell’Isola: il progetto e i lavori di

AUGUSTA – Proseguono senza sosta i lavori per le opere di difesa della costa di levante dell’Isola, soggetta ad annosi fenomeni di dissesto idrogeologico per l’erosione marina. Il cantiere, avviato solo a fine luglio per ritardi connessi alle procedure di acquisizione di 12mila metri quadri di aree costiere private, si è spostato dalla ormai completata rifioritura della scogliera radente sul lungomare Paradiso, che ha generato qualche critica sui social per l’altezza sulla sede stradale, alla stabilizzazione in corso dei pendii adiacenti a via Xifonia.

I lavori, finanziati con 5 milioni di euro a valere sul Pnrr, sono eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo il “Consorzio stabile Santa Chiara” di Favara (Agrigento), per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a 3 milioni 66mila euro. Dovrebbero completarsi entro 12 mesi.

“Un cantiere importante, che sta per cambiare la forma di tutto il costone di levante (dell’Isola, ndr)”, lo ha definito il sindaco Giuseppe Di Mare in un video pubblicato ieri sui propri canali social. “Un lavoro che va avanti ininterrottamente, che darà a tutti quanti noi tutto questo costone riqualificato – ha aggiunto – Un secondo dopo cominceremo a individuare i posti dove poter passeggiare, correre, eccetera“. Un cantiere di cui nell’ultima diretta sui social, il 7 novembre, Di Mare ha detto: “I lavori vanno avanti in modo meraviglioso, sono stato a guardarli nei giorni scorsi… Un lavoro che sta venendo bene e che ci proietta in una dimensione futura“.

Lo scorso settembre, nell’ambito del RemTech Expo 2025 a Ferrara, evento nazionale dedicato alla sicurezza del territorio, sono state rese note alcune informazioni sull’opera commissionata dal Comune di Augusta e progettata (progettazione definitiva ed esecutiva) dal raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) “Lifrieri Lentini Vasta” composto dall’ingegnere Gilda Rita Lifrieri (mandatario) insieme al suo team e all’architetto Francesco Zangara, tutti professionisti di Catanzaro.

Secondo quanto si apprende dal comunicato diramato a margine della presentazione ferrarese, gli obiettivi del progetto, che ha “ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie” e recentemente liquidato per 56mila 958 euro (Iva compresa), sono: “ridurre il rischio idrogeologico, proteggendo abitazioni, infrastrutture e servizi“, “riqualificare il paesaggio costiero, restituendo valore turistico e sociale al litorale“, “integrare sicurezza e ambiente in un modello sostenibile replicabile in altri territori fragili“.

Tra gli interventi enunciati nel comunicato figurano: la “rifioritura e riqualificazione delle scogliere radenti, per dissipare l’energia delle mareggiate“, la “stabilizzazione dei pendii retrostanti con soluzioni innovative a basso impatto ambientale“, l'”utilizzo di materiali locali idonei, in linea con i Criteri ambientali minimi (Cam) e il principio europeo Dnsh, per promuovere sostenibilità ed economia circolare“, anche attraverso un contestuale “piano di monitoraggio ambientale“.