Multisala Città della notte, programmazione film dal 15 al 21 gennaio
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 15 gennaio a mercoledì 21 gennaio 2026
- Gio 15 – Ven 16 – Sab 17 – Mar 20 – Mer 21 gennaio
La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:00 – 19:20 – 21:40
Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
- Domenica 18 gennaio
La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 16:00 – 18:20 – 20:40
Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 19:30 – 21:30
Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 16:00 – 17:45
- Chiusura: Lun 19 gennaio
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
ARTICOLO PUBBLIRED