Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 15 al 21 gennaio

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 15 gennaio a mercoledì 21 gennaio 2026

Gio 15 – Ven 16 – Sab 17 – Mar 20 – Mer 21 gennaio

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 17:00 – 19:20 – 21:40

Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Domenica 18 gennaio

La grazia (T. Servillo) (2h e 11m): ore 16:00 – 18:20 – 20:40

Prendiamoci una pausa (C. Gerini, M. Giallini, F. Volo) (1h e 42m): ore 19:30 – 21:30

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 16:00 – 17:45

Chiusura: Lun 19 gennaio

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

