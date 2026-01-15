Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusura notturna per esercitazione antincendio in galleria di

SIRACUSA – Lunedì 19 gennaio, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, all’interno della galleria San Demetrio, Anas svolgerà “alcune esercitazioni periodiche su scala reale ai sensi del decreto legislativo 264/06“. Per tale ragione, in quel lasso di tempo sarà chiuso il tratto autostradale della Catania-Siracusa tra i km 4,760 e 7,700, in entrambe le direzioni.

Durante il periodo di chiusura, che comprenderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, il percorso alternativo sarà segnalato in loco e verrà garantito dalla strada statale 114 “Orientale sicula” e dalla strada statale 114 Dir “Della Costa Saracena“.

L’esercitazione simulerà un incendio all’interno della galleria. L’iniziativa è stata condivisa tramite un tavolo tecnico congiunto a cui hanno partecipato le Prefetture di Catania e Siracusa, nonché tutti gli enti di soccorso.

“Tale esercitazione consentirà di verificare sul campo il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici installati nella galleria in caso di un evento critico – motiva l’Anas nel relativo comunicato – Sarà possibile, inoltre, testare la catena di allertamento dei piani di gestione delle emergenze monitorando così i tempi di intervento dei mezzi di soccorso“.