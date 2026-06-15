Multisala Città della notte, programmazione film dal 16 al 18 giugno con “Cinema in festa”
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno 2026
Dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa, l’iniziativa nazionale promossa da ANEC e ANICA che consente di vedere tutti i film in programmazione al prezzo speciale di 3,50 euro nelle sale aderenti di tutta Italia
- Mar 16 – Mer 17 giugno
Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30
Tra amori e inganni (K. Beckinsale, X. Samuel) (1h e 45m): ore 17:30 – 19:30
Scary Movie 6 (A. Faris, R. Hall, J. Abrahams) (1h e 36m): ore 21:30
- Gio 18 giugno
in attesa di aggiornamento
- Chiusura: Lun 15 giugno
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
ARTICOLO PUBBLIRED