Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 16 al 18 giugno con “Cinema in festa” di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da martedì 16 giugno a giovedì 18 giugno 2026

Dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa, l’iniziativa nazionale promossa da ANEC e ANICA che consente di vedere tutti i film in programmazione al prezzo speciale di 3,50 euro nelle sale aderenti di tutta Italia

Mar 16 – Mer 17 giugno

Disclosure Day (E. Blunt, C. Firth) (2h e 25m): ore 17:45 – 20:30

Tra amori e inganni (K. Beckinsale, X. Samuel) (1h e 45m): ore 17:30 – 19:30

Scary Movie 6 (A. Faris, R. Hall, J. Abrahams) (1h e 36m): ore 21:30

Gio 18 giugno

in attesa di aggiornamento

Chiusura: Lun 15 giugno

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

ARTICOLO PUBBLIRED