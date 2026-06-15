Primo piano Augusta, il gruppo giovanile per le tradizioni locali guarda al futuro dopo i primi tre anni di

AUGUSTA – A tre anni dalla costituzione, il “Gruppo tradizioni Augusta” ha diffuso una nota con cui ripercorre le principali attività svolte dalla realtà giovanile impegnata nella promozione delle tradizioni e del patrimonio culturale locale.

Nata dall’iniziativa di alcuni giovani appassionati di storia e identità cittadina, è guidata dal presidente Massimiliano Farina, affiancato nel direttivo da Nicolò Scarpato, Stefano Russo e Francesca Limer.

Nel bilancio delle attività vengono richiamati alcuni dei progetti realizzati nel corso del triennio. Tra questi, “Dal passato al futuro“, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori e finalizzata ad avvicinare i giovani alle tradizioni cittadine, culminata con la partecipazione alla processione di San Domenico.

Tra le iniziative ricordate anche la mostra sulla Settimana Santa, intitolata “Il respiro della Passione“, allestita nei locali dell’associazione filantropica “Umberto I”, e il percorso visivo-sensoriale “Tradizione in sinestesia“, ospitato al Palazzo di città.

Nella nota si sottolinea inoltre la collaborazione sviluppata negli anni con confraternite, comitati, associazioni, istituzioni locali e amministrazione comunale. Viene richiamata, in particolare, la partecipazione alle iniziative natalizie in piazza Duomo con stand dedicati alla promozione del territorio e alla preparazione della tradizionale cuccìa in occasione della festa di Santa Lucia.

Guardando alle prossime attività, il “Gruppo tradizioni Augusta” annuncia l’intenzione di consolidare i progetti già avviati e di promuovere nuove iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

“Questi tre anni rappresentano per noi molto più di un semplice anniversario – afferma il presidente Massimiliano Farina – sono la prova che i giovani, quando credono davvero in qualcosa, possono incidere concretamente sulla realtà. Il nostro obiettivo è continuare a rendere la tradizione uno spazio vivo, aperto e partecipato, capace di parlare alle nuove generazioni senza perdere autenticità“.

Gli fa eco il vicepresidente Nicolò Scarpato: “Abbiamo lavorato con costanza per costruire un gruppo solido, credibile e presente sul territorio. Ogni iniziativa è stata pensata per creare legami, per avvicinare le persone alla nostra identità. Il percorso fatto finora ci spinge a fare ancora di più“.

Infine Stefano Russo, componente del direttivo, sul coinvolgimento di concittadini giovanissimi evidenzia: “La sfida più grande è stata trasformare l’interesse in partecipazione attiva. Vedere i ragazzi coinvolti, presenti, protagonisti è il risultato più importante. Questo ci dà la forza per continuare a progettare e innovare“.