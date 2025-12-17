Multisala Città della notte, programmazione film dal 17 al 24 dicembre
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 17 dicembre a mercoledì 24 dicembre 2025
- Mer 17 – Sab 20 – Mar 23 dicembre
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 19:00 – 20:30
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:30 – 19:45
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00
- Gio 18 – Dom 21 dicembre
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 20:30
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 19:00
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00
- Mer 24 dicembre
Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 16:00
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:30
- Chiusura: Lun 22 dicembre
