Eventi

Multisala Città della notte, programmazione film dal 17 al 24 dicembre

di
pubblicato il

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 17 dicembre a mercoledì 24 dicembre 2025

  • Mer 17 – Sab 20 – Mar 23 dicembre

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 19:00 – 20:30
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:30 – 19:45
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00

  • Gio 18 – Dom 21 dicembre

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 20:30
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 19:00
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00

  • Mer 24 dicembre

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 16:00
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:30

  • Chiusura: Lun 22 dicembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

ARTICOLO PUBBLIRED


Tags:, , , , , ,

Articoli simili

La Gazzetta Augustana su facebook

Le Città del Network

Augusta Siracusa

 

Copyright © 2025 La Gazzetta Augustana.it
Progetto editoriale a carattere periodico registrato al ROC (AgCom/Corecom) con n. 25784
Direttore responsabile: Cecilia Casole
PF Editore di Forestiere Pietro - P. IVA 01864170897

Copyright © 2015/2025 PF Editore

In alto