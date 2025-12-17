Primo piano Augusta, l’Unvs riunisce i veterani dello sport per la conviviale di fine anno di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Tradizionale appuntamento di fine anno per i soci e i familiari della locale sezione dell’Unvs (Unione nazionale veterani dello sport) “Rocco Cappello”, che si sono dati appuntamento ieri sera in un noto ristorante alle porte di Brucoli per una conviviale all’insegna dell’amicizia e dello sport.

Ha presenziato all’evento l’assessore comunale con delega allo sport Pino Carrabino, che, anche a nome del primo cittadino Giuseppe Di Mare, si è complimentato con i veterani per la meritoria attività svolta per promuovere e sensibilizzare la pratica sportiva e in particolare per il contributo dato all’organizzazione della prima edizione del “Torneo dei quartieri” di calcio a 5 della scorsa estate.

L’assessore, inoltre, ha informato i presenti che finalmente entro il prossimo mese di gennaio sarà restituito alla città il rinnovato campo sportivo comunale “Fontana”, venendo completati gli interventi di messa in sicurezza permanente e riqualificazione avviati nel maggio 2022 sotto l’egida della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche, generale Giuseppe Vadalà.

Dopo i saluti di rito, il presidente Jano Mazziotta ha tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2025, che ha visto ancora una volta i soci Unvs impegnati in numerose attività sportive ed in particolare nella apprezzata manifestazione “Atleta augustano dell’anno”. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Mazziotta per l’incremento del numero dei nuovi soci.

“Sarà nostra cura anche nel 2026 – ha detto Mazziotta – organizzare e promuovere convegni negli istituti scolastici cittadini per parlare di sport e salute. Stiamo inoltre lavorando per ospitare un campionato nazionale Unvs di calcio a 11. Dopo le festività di fine anno, il direttivo sarà impegnato nella programmazione della laboriosa fase organizzativa della “Giornata del veterano sportivo” che si terrà come di consueto in primavera. Una manifestazione questa unica nel suo genere in Italia, apprezzata e attesa in città da sportivi e dirigenti, una vera e propria festa per lo sport megarese e che di anno in anno riscuote sempre maggiore successo“. Altre iniziative sono in cantiere e saranno presto rese note.