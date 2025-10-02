Multisala Città della notte, programmazione film dal 2 all’8 ottobre
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 2 ottobre a mercoledì 8 ottobre 2025
- Gio 2 – Ven 3 – Sab 4 – Dom 5 – Mar 7 – Mer 8 ottobre
A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario (C. Farrell, M. Robbie) (1h e 49m): ore 17:15 – 19:15 – 21:15
Una battaglia dopo l’altra (L. Di Caprio, S. Penn, B. Del Toro) (2h e 50m): ore 17:30 – 20:30
- Gio 2 – Ven 3 – Mar 7 – Mer 8 ottobre
La voce di Hind Rajab (S. Kilani, M. Malhees, C. Khoury) (1h e 29m): ore 19:10 – 21:00
La casa delle bambole di Gabby (E. Franco, L. Lockhart Kraner) (1h e 38m): ore 17:15
- Sab 4 – Dom 5 ottobre
La casa delle bambole di Gabby (E. Franco, L. Lockhart Kraner) (1h e 38m): ore 17:15 – 19:00
La voce di Hind Rajab (S. Kilani, M. Malhees, C. Khoury) (1h e 29m): ore 21:00
- Chiusura: Lun 6 ottobre
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App per smartphone: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
