Multisala Città della notte, programmazione film dal 2 all’8 ottobre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 2 ottobre a mercoledì 8 ottobre 2025

Gio 2 – Ven 3 – Sab 4 – Dom 5 – Mar 7 – Mer 8 ottobre

A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario (C. Farrell, M. Robbie) (1h e 49m): ore 17:15 – 19:15 – 21:15

Una battaglia dopo l’altra (L. Di Caprio, S. Penn, B. Del Toro) (2h e 50m): ore 17:30 – 20:30

Gio 2 – Ven 3 – Mar 7 – Mer 8 ottobre

La voce di Hind Rajab (S. Kilani, M. Malhees, C. Khoury) (1h e 29m): ore 19:10 – 21:00

La casa delle bambole di Gabby (E. Franco, L. Lockhart Kraner) (1h e 38m): ore 17:15

Sab 4 – Dom 5 ottobre

La casa delle bambole di Gabby (E. Franco, L. Lockhart Kraner) (1h e 38m): ore 17:15 – 19:00

La voce di Hind Rajab (S. Kilani, M. Malhees, C. Khoury) (1h e 29m): ore 21:00

Chiusura: Lun 6 ottobre

