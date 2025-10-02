Primo piano Porto di Augusta, approdo record per la banchina commerciale: oltre 50mila tonnellate di clinker sbarcate di

AUGUSTA – Nuovo record per il porto commerciale di Augusta, che a settembre ha accolto il carico più imponente mai giunto nello scalo megarese a bordo di una sola nave. Si tratta della “Mercury Sky“, portarinfuse battente bandiera di Singapore e proveniente dall’Arabia Saudita, approdata alla banchina commerciale il 7 settembre e ripartita il 18 settembre.

Con i suoi 200 metri di lunghezza, la nave non è passata inosservata anche per il fatto di aver occupato contemporaneamente due accosti, il 4 e il 5 del porto di Punta Cugno di competenza dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

La “Mercury Sky” ha scaricato 51mila tonnellate di clinker (fonte “Port Informer Augusta”), materiale base per la produzione di cemento, confermandosi come la più grande nave da carico ad aver operato finora nel porto di Augusta.

Le operazioni di sbarco sono state affidate all’impresa portuale “Sepamar“, leader nella movimentazione di merci rinfuse e general cargo, che ha gestito lo scarico in appena sette giorni. Il ricevitore unico è stata la “Sicical“, storica società del settore cementiero.

(Nella foto di copertina: recente puntata di “Linea Blu – speciale Porti d’Italia” sul porto commerciale di Augusta in onda su Raiuno)