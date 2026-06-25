Primo piano Marisicilia Cup e Xifonio Cup, il programma del weekend: regate veliche e open day della Marina militare di

AUGUSTA – Il mare tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli sarà ancora una volta protagonista, nel fine settimana, della 10ª Marisicilia Cup e della 18ª Xifonio Cup, le tradizionali regate veliche d’altura affiancate dall’apertura straordinaria al pubblico del comprensorio Terravecchia della Marina militare, dove è stato allestito un ricco programma di attività, dimostrazioni, visite, spettacoli e iniziative dedicate a tutte le età.

Le regate sono organizzate dal Comando marittimo Sicilia e dal Club nautico Augusta, delegato della Federazione italiana vela (Fiv), con la collaborazione dell’associazione “Icob”, partner anche nell’organizzazione degli eventi collaterali.

Il programma della manifestazione è stato presentato ieri al Circolo ufficiali della Marina militare “Vandone”, con gli interventi del comandante marittimo della Sicilia Lorenzano Di Renzo, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, del commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina, del delegato della Lega navale italiana per la Sicilia orientale Agatino Catania, del segretario del Club nautico Augusta Raffaele Stefanelli e del responsabile della sezione velica Marisicilia Marco Presti, con i tempi scanditi dal presidente Icob Alessandro D’Oscini.

Sabato 27 giugno si disputerà la Xifonio Cup, mentre domenica 28 giugno sarà la volta della Marisicilia Cup, valida anche per l’assegnazione della 7ª edizione del Trofeo “Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale”, cui seguirà dinanzi al porticciolo di Terravecchia una regata inclusiva classe Hansa 303.

Le due regate vedranno la partecipazione, tra le altre, di venti imbarcazioni d’altura iscritte alla Lega navale italiana. Come annunciato dal delegato regionale della Lni, saranno presenti anche otto “barche della legalità”, imbarcazioni confiscate negli anni alla criminalità organizzata e successivamente restituite alla collettività per finalità sociali, educative e culturali. Per l’occasione il Comando marittimo Sicilia metterà a disposizione complessivamente 40 posti di ormeggio nel porticciolo di Terravecchia destinati alle imbarcazioni partecipanti.

La Marisicilia Cup si svolgerà con un percorso a bastone nel golfo Xifonio, interamente visibile dai lungomari di Isola e Borgata, mentre la Xifonio Cup seguirà il tradizionale tracciato tra il golfo Xifonio e la baia di Brucoli, con ritorno. Saranno premiati i primi tre classificati delle diverse categorie partecipanti, mentre gli equipaggi della Xifonio Cup si contenderanno l’iconico Trofeo Challenger, un’opera artigianale in pietra, realizzata dal maestro scultore augustano Sebastiano Puglisi, raffigurante Torre Avalos.

La manifestazione coinciderà con l’Open day della base di Terravecchia, che sarà aperta ai visitatori sabato dalle ore 14 alle 23,30 e domenica dalle ore 9,30 alle 23,30.

Nel comprensorio saranno allestiti stand istituzionali e promozionali di enti militari e civili, tra cui quello del Gruppo operativo subacquei, mentre il personale del Nucleo Sdai di Augusta e dell’Aviazione navale proporrà dimostrazioni operative. Sarà inoltre possibile visitare nave Borsini della Marina militare e accedere gratuitamente al villaggio sanitario, dove saranno effettuati screening dedicati alla prevenzione di diverse patologie.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente dell’Icob ha evidenziato come la manifestazione, organizzata in partnership con il Comando Marittimo Sicilia e in collaborazione con Club Nautico Augusta – Fiv, veda anche il pieno coinvolgimento e supporto di Capitaneria di porto di Augusta, Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Comune di Augusta, Asp di Siracusa, Guardia costiera ausiliaria, nonché di club service, associazioni e imprese del territorio, al fine di promuovere la vela nel rispetto dell’ambiente marino, coniugando sport, solidarietà e inclusione.

Tra gli appuntamenti collaterali sono previsti un’area dedicata ai bambini con gonfiabili e attività di clown therapy, un’esposizione dedicata ai mattoncini Lego con le creazioni di Antonino Ziino Colanino, il raduno di auto storiche delle “Bielle ruggenti“, gli stand dell’Augusta Racing Motorsport, del gruppo Zontes Catania e del Vespa club Augusta, oltre all’accampamento storico dell’associazione “Husky 1943“, con uniformi, mezzi e cimeli della Seconda guerra mondiale.

In programma anche il ritorno nella manifestazione della Fanfara dei Bersaglieri dell’Etna sezione di Belpasso, le dimostrazioni cinotecniche della odv “Modavi Centro cinoagonistico siracusano“, la possibilità di prenotare un’esperienza in barca a vela con il Circolo velico Tamata di Catania e la mostra “L’uomo e il mare” allestita nella palestra all’ingresso del comprensorio militare con opere degli studenti del Liceo artistico “Greco” di Catania.

Il calendario comprende inoltre la sfilata di moda degli stilisti Alessandro Mannino e Lucia Giudice, le esibizioni della Asd Rembukan Karate Augusta, la rassegna di danza con Centro danza Odette Odile, Asd Polisportiva Augusta, Time Dance Sport e Asd Physis.

Infine, gli eventi serali prevedono sabato il concerto della band tributo siracusana “Gli anni – Max Pezzali & 883 Real tribute band“, mentre domenica, intorno alle ore 21,30, è in programma uno spettacolo di fuochi d’artificio, cui seguirà il cabaret di Marco Manera, a chiusura della manifestazione.