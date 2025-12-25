Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 25 al 31 dicembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 25 dicembre a mercoledì 31 dicembre 2025

Gio 25 – Ven 26 – Sab 27 – Dom 28 – Mar 30 dicembre

Buen Camino (C. Zalone) (1h e 30m): ore 17:00 – 18:45 – 20:30 – 22:10

Norimberga (R. Crowe, R. Malek) (2h e 28m): ore 18:30 – 21:10

Un topolino sotto l’albero (1h e 20m): ore 17:00

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 17:00 – 20:30

Mer 31 dicembre

Buen Camino (Zalone) (1h e 30m): ore 17:30

Norimberga (R. Crowe, R. Malek) (2h e 28m): ore 16:30

Un topolino sotto l’albero (1h e 20m): ore 16:00

Avatar – Fuoco e cenere (Z. Saldana, S. Worthington) (3h e 18m): ore 16:00

Chiusura: Lun 29 dicembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

ARTICOLO PUBBLIRED