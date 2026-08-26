Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 26 agosto all’1 settembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 26 agosto a martedì 1 settembre 2026

Mer 26 – Gio 27 – Ven 28 – Sab 29 – Dom 30 agosto – Mar 1 settembre

Insidious – Fuori dall’altrove (USA) (A. Eve, B. Perea, L. Shaye, S. Spruell) (1h e 45m) (V.M. 14 anni): ore 21:30

One Night Only – Quando tutto è possibile (USA) (M. Barbaro, C. Turner, M. Hawke, Julia Fox) (1h e 42m): ore 17:30 – 19:30

Oceania (USA) (D. W. Johnson, C. A. Laga) (1h e 55m): ore 17:15 – 19:30 – 21:35

Chiusura: Lun 31 agosto

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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