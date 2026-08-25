Primo piano Augusta d’estate, concerto di Sal Da Vinci: tre linee di bus navetta e Isola off limits alle auto di

AUGUSTA – In vista del concerto a ingresso gratuito di Sal Da Vinci, in programma giovedì 27 agosto alle ore 21,30 in piazza Castello nell’ambito del cartellone “Augusta d’estate 2026”, il Comune ha predisposto un servizio straordinario di bus navetta per agevolare l’afflusso e il deflusso degli spettatori tra la Borgata e l’Isola.

Il servizio di trasporto è stato affidato ieri, 24 agosto, alla ditta “Euro tour servizi” di Melilli, per un importo di 4.800 euro oltre Iva al 10 per cento. Saranno impiegati otto bus da 30 posti, che effettueranno i collegamenti indicativamente dalle ore 18 all’1.

A rendere note le linee previste è il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sport e Promozione del territorio, Pino Carrabino.

La linea 1 (Isola) partirà da piazzale Maestri del Lavoro (via Marina Ponente) e seguirà il percorso: piazzale delle Ancore (Comando Marisicilia), via Dessié, via della Rotonda, via Marina Ponente, via XIV Ottobre e via Colombo.

La linea 2 (Borgata-Isola) partirà invece da piazza Unità d’Italia, proseguendo per: corso Sicilia, viadotto Federico II e via Colombo.

La linea 3 (Borgata-Isola) avrà partenza da piazza Fontana e attraverserà: viale Italia (con fermata all’altezza della chiesa di Santa Lucia), via Lavaggi (in prossimità degli uffici di Poste Italiane), via Saraceno, viale Veneto, via XIV Ottobre e via Colombo.

Per quanto riguarda le aree di sosta per i veicoli privati, nell’Isola vengono indicati come parcheggi piazzale Maestri del Lavoro e piazzale delle Ancore, mentre in Borgata è individuata piazza Unità d’Italia.

Una misura organizzativa che si inserisce in un dispositivo più ampio predisposto per un evento per il quale è attesa una partecipazione particolarmente elevata. Nell’ordinanza sindacale relativa al divieto di vendita e introduzione nell’area interessata di bevande in contenitori di vetro o lattine, efficace già dalle ore 15,30 del 27 agosto, il concerto viene infatti ricondotto a una situazione di rischio “alto”, in considerazione della prevista “straordinaria ed eccezionale affluenza di pubblico”.

Sul fronte della viabilità, apposite ordinanze dirigenziali della Polizia municipale hanno introdotto un assetto temporaneo particolarmente restrittivo, come già rivelato da La Gazzetta Augustana.it, prevedendo anche la possibilità, in determinate condizioni, di interrompere l’accesso veicolare all’Isola attraverso entrambi i collegamenti dalla terraferma.

Una prima ordinanza stabilisce infatti che, qualora si verifichino “eventuali esigenze da congestione della viabilità e/o per esigenze di pubblica sicurezza”, il comandante della Polizia locale o il responsabile di turno, per le esigenze connesse al traffico, oppure il funzionario di Pubblica sicurezza, per quelle relative alla sicurezza pubblica, possano disporre ulteriori interdizioni alla circolazione.

In particolare, sia oggi, martedì 25 agosto, sia giovedì 27 agosto, potrà essere chiuso al traffico, dalle ore 18 alle 2 della notte, il viadotto Federico II nella direzione nord-sud, dunque dalla Borgata verso l’Isola. Il collegamento resterebbe in questo caso utilizzabile nel senso opposto, per l’uscita dal centro storico. E fin qui non sarebbe una novità.

Per la sola serata di giovedì 27 agosto, in occasione del concerto di Sal Da Vinci, l’ordinanza contempla inoltre, “nel caso in cui il traffico sia troppo elevato e per motivi di sicurezza”, la possibilità di interdire anche il ponte al Rivellino, sempre nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 2. Potrebbe quindi essere temporaneamente impedito l’accesso veicolare all’Isola attraverso entrambi i ponti.

Sono previste deroghe per i mezzi di soccorso, per le forze di polizia impegnate nelle emergenze e per i “soli residenti del centro storico”. Per questi ultimi il percorso alternativo indicato passa da corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, ponte al Rivellino, via Saraceno e viale Vittorio Veneto.

Sempre in presenza di congestione della viabilità o per esigenze di pubblica sicurezza, l’ordinanza introduce inoltre una ulteriore novità rispetto ai precedenti dispositivi temporanei, contemplando la possibile interdizione di due arterie utilizzate per il deflusso dall’Isola. Il provvedimento potrà interessare via XIV Ottobre, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Colombo, e via Xifonia, tra via Roma e via Colombo. In quest’ultimo caso, il traffico proveniente dal centro storico verrebbe deviato su via Roma, con inversione del senso di marcia nel tratto indicato dall’ordinanza in direzione di piazza delle Grazie, e successivamente sul lungomare Jonio, configurando così un percorso alternativo verso il viadotto Federico II.

Per le persone con disabilità sono stati predisposti appositi spazi di sosta in via Epicarmo, dal civico 12 fino all’intersezione con via Volturno, in piazza Carmine e in via Giovanni Saraceno, fino alla curva di Porta Madre di Dio. Non sarà invece possibile parcheggiare in via Colombo.

Intanto questa sera, martedì 25 agosto, alle ore 21,30, sul palco di piazza Castello salirà la cantante catanese Marcella Bella, altro appuntamento di richiamo inserito nel programma di “Augusta d’estate 2026”, prima dell’attesissimo concerto di Sal Da Vinci di giovedì.

(Foto di copertina crediti: pagina Facebook ufficiale di Sal Da Vinci)