Multisala Città della notte, programmazione film dal 27 agosto al 2 settembre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 27 agosto a martedì 2 settembre 2025

Mer 27 agosto

Troppo cattivi 2 (A. Ramos, S. Rockwell) (1h e 44m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30

I Roses (O. Colman, B. Cumberbatch) (1h e 45m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30

I Puffi – Il film (P. Bonolis, L. Laurenti, Rihanna) (1h e 32m): ore 17:45 – 19:30

Una scomoda circostanza (A. Butler, Z. Kravitz) (1h e 49m): ore 21:15

Gio 28 – Ven 29 – Sab 30 – Dom 31 agosto – Mar 2 settembre

Troppo cattivi 2 (A. Ramos, S. Rockwell) (1h e 44m): ore 17:30 – 19:30

I Roses (O. Colman, B. Cumberbatch) (1h e 45m): ore 17:30 – 19:30 – 21:30

I Puffi – Il film (P. Bonolis, L. Laurenti, Rihanna) (1h e 32m): ore 17:45 – 19:30

Una scomoda circostanza (A. Butler, Z. Kravitz) (1h e 49m): ore 21:15

Tutta colpa del rock (Lillo, Elio, M. Lastrico) (1h e 40m): ore 21:30 [Promo “Cinema in festa” € 3,50]

Chiusura: Lun 1 settembre

