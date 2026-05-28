Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 28 maggio al 3 giugno di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 28 maggio a mercoledì 3 giugno 2026

Gio 28 – Ven 29 – Sab 30 – Dom 31 maggio – Mar 2 – Mer 3 giugno

Backrooms (C. Ejiofor, R. H. Reinsveen) (1h e 51m) (V.M. 14 anni): ore 19:15 – 21:15

Innamorarsi e altre pessime idee (L. Guanciale, I. Pastorelli) (1h e 37m): ore 19:15 – 21:15

Hopper – Il segreto della marmotta (J. Ochman, B. De Paula) (1h e 28m): ore 17:00

The Mandalorian and Grogu (P. Pascal, S. Weaver) (2h e 12m): ore 18:00 – 20:30

Michael (J. Jackson, M. Teller, C. Domingo) (2h e 7m): ore 17:00

Chiusura: Lun 1 giugno

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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