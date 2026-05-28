Primo piano Augusta, encomio solenne a quattro militari della Guardia costiera per il sequestro di droga di

AUGUSTA – Cerimonia di conferimento di onorificenze, nella giornata di ieri, alla Capitaneria di porto di Augusta, alla presenza del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda. Nel corso dell’incontro sono stati premiati militari della Guardia costiera distintisi in attività operative e di servizio.

In particolare, è stato conferito un encomio solenne, tributato dal comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, a quattro militari che nell’agosto 2025 rinvennero sul ciglio della strada e sequestrarono 4,2 chili di cocaina nel corso del pattugliamento lungo la statale 114 “Orientale sicula”. Secondo quanto riferito nel comunicato ufficiale della Capitaneria di porto di Augusta, il riconoscimento è stato attribuito per una “brillante attività di polizia giudiziaria” che condusse al sequestro della droga nell’ambito di indagini per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Nel corso della stessa cerimonia sono state inoltre consegnate ad alcuni militari le medaglie Mauriziane al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza destinata al personale delle Forze armate che abbia maturato cinquant’anni di servizio complessivo, distinguendosi per meriti professionali e disciplina.

L’occasione è coincisa anche con un’assemblea del personale della Capitaneria di porto di Augusta, sotto il comando del capitano di vascello Domenico Santisi, alla presenza del contrammiraglio Raffaele Macauda. Nel suo intervento, il direttore marittimo della Sicilia orientale ha espresso “vivo apprezzamento per l’impegno ed i risultati conseguiti” dal personale della Guardia costiera augustana. Con riferimento all’imminente stagione estiva, Macauda ha inoltre richiamato il ruolo della Guardia costiera quale “presidio di legalità e tutela della sicurezza della balneazione e della navigazione”, oltre che della salvaguardia dell’ambiente marino e delle risorse ittiche.