Multisala Città della notte, programmazione film dal 4 al 10 dicembre

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 4 dicembre a mercoledì 10 dicembre 2025

Gio 4 – Ven 5 – Dom 7 – Lun 8 – Mar 9 – Mer 10 dicembre

Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 40m): ore 17:30 – 19:20 – 21:15

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Sabato 6 dicembre

Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 40m): ore 16:00 – 22:00

Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:50 – 20:00 – 22:10

Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00

