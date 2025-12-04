Multisala Città della notte, programmazione film dal 4 al 10 dicembre
Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 4 dicembre a mercoledì 10 dicembre 2025
- Gio 4 – Ven 5 – Dom 7 – Lun 8 – Mar 9 – Mer 10 dicembre
Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 40m): ore 17:30 – 19:20 – 21:15
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15 – 21:30
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00
- Sabato 6 dicembre
Attitudini: Nessuna (Aldo, Giovanni e Giacomo) (1h e 40m): ore 16:00 – 22:00
Oi vita mia (Pio e Amedeo) (1h e 53m): ore 17:50 – 20:00 – 22:10
Zootropolis 2 (Shakira, M. Culkin) (1h e 48m): ore 16:00 – 18:00 – 20:00
Per informazioni e ticketing
Clicca qui e acquista il biglietto
Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte
ARTICOLO PUBBLIRED