Confindustria Siracusa, rinnovati vertici sezione Mare, trasporti e logistica: Cammisa presidente, Capuano vice

AUGUSTA – Si è svolta ieri, nella sede di Confindustria Siracusa, l’assemblea della sezione Economia del Mare, trasporti e logistica. Pasquale Cammisa, direttore Trasporto regionale Sicilia di Trenitalia Spa (Gruppo Ferrovie dello Stato), è stato eletto presidente e sarà supportato da diversi imprenditori augustani.

A cominciare dal vicepresidente eletto, l’augustano Domenico Capuano (Capuano Shipping srl). Tra i componenti del rinnovato consiglio di presidenza, figura l’augustano Domenico Tringali (Tringali srl), già vicepresidente di Confindustria Siracusa. A completare il consiglio sono stati eletti i siracusani Pierluigi Incastrone (Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale) e Luigi Mauceri Boccadifuoco (MS G. Boccadifuoco srl).

Quale componente della sezione, si segnala l’ingresso dell’augustano di adozione Giovanni Dipasquale (Rimorchiatori Augusta srl, al primo anno in Confindustria).

“La Sicilia è sempre più baricentro del Mediterraneo, nodo strategico per l’Europa per le rotte commerciali, energetiche e digitali che determinano la competitività di intere nazioni”, ha sottolineato Pasquale Cammisa nella sua relazione. “L’economia del mare – ha ricordato snocciolando i dati nazionali – vale oltre 76 miliardi di euro di valore aggiunto diretto: 11,3 per cento del Pil nazionale, con più di un milione di occupati e se consideriamo l’indotto si arriva a 216 miliardi“.

“È un settore che cresce più della media, ma il mare da solo non basta: servono connessioni. Porti, strade e ferrovie devono dialogare in un sistema intermodale efficiente”, ha chiosato il neo presidente della sezione.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Tringali, Cammisa, Capuano, Dipasquale, Boccadifuoco)